"Победа" продает 50 тысяч билетов по 499 рублей в условиях краха "ВИМ-Авиа"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Авиакомпания "Победа" распродает 50 тысяч билетов по 499 рублей "в условиях краха авиакомпании ВИМ-Авиа", сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Инна Чурляева.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса в условиях краха "ВИМ-Авиа". В период с 4 по 6 октября 2017 года авиакомпания предложит 50 тысяч билетов по 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов по всем маршрутам "Победы", — пояснила Чурляева.

Она добавила, что билеты по новому минимальному тарифу доступны для рейсов с вылетом в период с 29 октября 2017 года до 24 марта 2018 года.

"Новый минимальный тариф 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов заменит полюбившийся клиентам "Победы" тариф 999 рублей. В среднем до 10% билетов "Победа" продает по минимальному тарифу, без учета акций и распродаж. Снижение минимальной стоимости билета стало возможным благодаря новым правилам провоза багажа", — подчеркнула собеседник агентства.

По ее словам, теперь клиенты лоукостера могут отказаться от обязательной ранее услуги провоза 10 килограммов зарегистрированного (сдаваемого в багажный отсек) багажа и сэкономить на перелёте. По новым правилам в невозвратном тарифе включён только сам перелет и провоз ручной клади. Она добавила, что "Победа" на 25% снизила тарифы на провоз негабаритного багажа и в среднем на 20% тарифы на перелет.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.