Финал "Ты супер!" завоевал специальный приз ТЭФИ

МОСКВА, 04 окт — РИА Новости. Финал вокального конкурса "Ты супер!" получил статуэтку "Орфея" — специальный приз национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ.

"Вы не представляете, что это такое, когда подходит маленький такой пацан семилетний, который в первый раз в жизни выехал из своего небольшого городка, из детского дома и оказался в Москве на телевидении, обнимает тебя, говорит "спасибо" и уходит. Это действительно дорого стоит и это для нас всех, я уверен, самое ценное", — сказал во время вручения премии генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Финалистами конкурса стали десять человек, а первое место завоевала Валерия Адлейба из Абхазии.

Проведение первого вокального конкурса подтолкнуло организаторов к идее проводить среди детей, оставшихся без попечения родителей, к проведению еще и танцевального проекта. Конкурс "Ты супер! Танцы" стартовал в сентябре, за успехами почти 150 конкурсантов можно следить каждую субботу на телеканале НТВ и ежедневно на сайтах агентства Sputnik. Ведущим этого проекта стал Александр Олешко, членами жюри — хореограф и режиссер театральных постановок Егор Дружинин, балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, хореограф Евгений Папунаишвили, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк.

А вслед за танцевальным проектом спонсоры решили провести второй вокальный конкурс "Ты супер". Кастинг уже начался.