В РВИО заявили, что ситуация с диссертацией не влияет на работу Мединского

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ситуация с рассмотрением диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского никак не влияет на его работу в должности председателя Российского военно-исторического общества (РВИО): эти вопросы между собой не связаны, заявил журналистам в среду исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

На заседании в понедельник Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

"Эти вопросы нам кажутся абсолютно не связанными – пост руководителя РВИО и вот эта вот, извините, назову вещи своими именами, возня вокруг диссертации Мединского", — сказал Кононов, отвечая на вопрос о работе Мединского в РВИО в случае лишение его докторской степени.

По словам исполнительного директора РВИО, необходимо дождаться результатов заседания президиума ВАК, который пройдет 20 октября и вынесет свое решение.

В Минкультуры ранее отмечали, что решение ЭС — промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Сам министр заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.