Учащиеся гимназии Сколково "отправятся в космос" на уроках астрономии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Студенты гимназии инновационного центра "Сколково" с помощью очков виртуальной реальности смогут изучать на уроках астрономии уникальное видео из открытого космоса, серию видеороликов Space 360 предоставил учебному заведению информационный телеканал RT, сообщает фонд "Сколково".
"Международная гимназия инновационного центра "Сколково" стала первым в мире учебным заведением, чьи студенты с помощью очков виртуальной реальности смогут изучать на уроках астрономии уникальное видео из открытого космоса. Серию видеороликов Space 360 предоставил учебному заведению международный информационный телеканал RT, впервые в истории показавший панорамные кадры, снятые на борту Международной космической станции (МКС) и в открытом космосе, в рамках проекта "Космос 360". Проект был создан при сотрудничестве с Роскосмосом и ракетно-космической корпорацией "Энергия"", — говорится в сообщении.
Надевая очки виртуальной реальности, студенты смогут "побывать" в открытом космосе вместе с космонавтами, насладиться захватывающими видами Земли и совершить прогулку по МКС.
Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии Сколково: "Для нас это уникальный подарок, который позволит вывести уроки астрономии на недосягаемую прежде высоту. С помощью технологий виртуальной реальности наши студенты смогут почувствовать себя космонавтом. Я уверена, что после просмотра ролика кто-то из ребят "заболеет" космосом навсегда и вырастет выдающимся его покорителем", —приводятся в сообщении слова директора гимназии Оксаны Демьяненко.