Учащиеся гимназии Сколково "отправятся в космос" на уроках астрономии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Студенты гимназии инновационного центра "Сколково" с помощью очков виртуальной реальности смогут изучать на уроках астрономии уникальное видео из открытого космоса, серию видеороликов Space 360 предоставил учебному заведению информационный телеканал RT, сообщает фонд "Сколково".

© Фото : инновационный центр "Сколково" Презентация первого в истории панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360 © Фото : инновационный центр "Сколково" Презентация первого в истории панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360

"Международная гимназия инновационного центра "Сколково" стала первым в мире учебным заведением, чьи студенты с помощью очков виртуальной реальности смогут изучать на уроках астрономии уникальное видео из открытого космоса. Серию видеороликов Space 360 предоставил учебному заведению международный информационный телеканал RT, впервые в истории показавший панорамные кадры, снятые на борту Международной космической станции (МКС) и в открытом космосе, в рамках проекта "Космос 360". Проект был создан при сотрудничестве с Роскосмосом и ракетно-космической корпорацией "Энергия"", — говорится в сообщении.

© Фото : инновационный центр "Сколково" Презентация первого в истории панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360 © Фото : инновационный центр "Сколково" Презентация первого в истории панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360

Надевая очки виртуальной реальности, студенты смогут "побывать" в открытом космосе вместе с космонавтами, насладиться захватывающими видами Земли и совершить прогулку по МКС.

© Фото : инновационный центр "Сколково" Презентация первого в истории панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360 © Фото : инновационный центр "Сколково" Презентация первого в истории панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360

Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии Сколково: "Для нас это уникальный подарок, который позволит вывести уроки астрономии на недосягаемую прежде высоту. С помощью технологий виртуальной реальности наши студенты смогут почувствовать себя космонавтом. Я уверена, что после просмотра ролика кто-то из ребят "заболеет" космосом навсегда и вырастет выдающимся его покорителем", —приводятся в сообщении слова директора гимназии Оксаны Демьяненко.