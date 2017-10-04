Более тысячи человек из СНГ и Украины переедут в Оренбуржье до 2020 года

ОРЕНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. В рамках государственной программы по переселению в Оренбургскую область до 2020 года могут переехать более тысячи жителей Казахстана, Узбекистана и Украины, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства региона.

"После завершения программы в 2016 году было много обращений в консульства, посольства стран СНГ, министерство труда и занятости региона и УМВД по Оренбургской области. Особенно много запросов поступало из Казахстана. Было принято решение продлить срок действия программы до 2020 года. За это время мы планируем принимать не менее 300 человек ежегодно. Но если обращений будет больше, Оренбуржье примет всех", — привели в пресс-службе слова министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслава Кузьмина.

По его словам, приоритет в предоставлении жилья получат соотечественники с медицинским и педагогическим образованием, учащиеся средних и высших учебных заведений, инженеры, учёные, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами, а также многодетные семьи.

В пресс-службе уточнили, что программа действует в регионе с 2014 года. За это время в область переселились более 3,4 тысячи человек. При этом 60% участников программы выбрали для проживания Оренбург, 20 % — другие города области (Орск, Бузулук), остальные 20% переселились в сельскую местность, добавил собеседник агентства.

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