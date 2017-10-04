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Общество

В ГД и СФ объяснили, почему трагедия в Лас-Вегасе не повторится в России

Сюжет:
Стрельба у казино в Лас-Вегасе (125)
12:0404.10.2017
(обновлено: 12:31 04.10.2017)
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© AFP 2017 / Mark RalstonАвтомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-ВегасеАвтомобили полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Госдуме и Совете Федерации рассказали, как российское законодательство предотвращает такие расстрелы, какой произошел в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, а также сообщили о перспективных инициативах в области законодательства об оружии.

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Стрельба произошла 1 октября вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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© 2017 Associated Press
Полиция обыскала два дома стрелка из Лас-Вегаса

Нелиберальное законодательство

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что России не грозит лас-вегасский расстрел. По его мнению, причиной этой бойни стало наличие автоматического оружия у преступника, владение которым запрещено в РФ. Он добавил, что в этой части отечественное законодательство не нуждается в ужесточении.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия") сравнил российские законы с американской системой. Депутат отметил, что законы об оружии в США, по сравнению с Россией, отличаются излишней либеральностью. Парламентарий рассказал, что в Соединенных Штатах возможно и открытое ношение, и владение неограниченным количеством видов оружия. "То есть эта проблема для Штатов есть, для России ее нет", — сказал Валеев.

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© Ruptly 2017 Associated Press
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Новые инициативы

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
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Валеев и зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия") рассказали, какие новые инициативы по изменению российского законодательства в области оружия обсуждаются на настоящий момент в Госдуме.

Выборный сообщил, что в осеннюю сессию на рассмотрение нижней палаты парламента может быть внесен законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия, который на настоящий момент разрабатывается Росгвардией. Граждане, покупающие пневматическое оружие, не будут получать лицензию, но каждое оружие, которое они будут приобретать, они будут должны зарегистрировать в Росгвардии, указал парламентарий. Он добавил, что в законопроекте будут прописаны положения о всей пневматике вне зависимости от мощности оружия.

По словам Валеева, в Госдуме также оценивается, можно ли продлить срок действия разрешения на хранение и ношения оружия с 5 до 15 лет. При этом парламентарий уточнил, что речь идет о всех видах оружия, для которых действует срок разрешения в 5 лет. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы владельцам оружия не приходилось каждые 5 лет сдавать экзамены, проходить медицинское освидетельствование и заново получать документы.

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
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Согласно действующему законодательству, газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, граждане имеют право приобретать на основании лицензии, которая одновременно является разрешением и действует в течение 5 лет. Аналогичный срок разрешения действует в случае хранения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, хранения и ношения охотничьего огнестрельного длинноствольного, спортивного огнестрельного длинноствольного, пневматического или огнестрельного оружия ограниченного поражения, хранения и использования на стрелковом объекте спортивного без права ношения огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом.

Подробнее о случаях гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США читайте в справке РИА Новости >>

Стрельба в Лас-Вегасе
© РИА Новости, Инфографика
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Стрельба в Лас-Вегасе
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
"Клинцевич заявил, что России не грозит лас-вегасский расстрел"

Предлагаю запомнить эту фразу, и, если она вдруг не подтвердится - отправить его в Антарктиду в железном ящике.
12:10
04.10.2017
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