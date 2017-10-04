В ГД и СФ объяснили, почему трагедия в Лас-Вегасе не повторится в России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Госдуме и Совете Федерации рассказали, как российское законодательство предотвращает такие расстрелы, какой произошел в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, а также сообщили о перспективных инициативах в области законодательства об оружии.
30.6%Да, это снизит число преступлений
22.9%Нужно полностью запретить продажу оружия
16.0%Нет смысла, преступники все равно найдут способ приобрести оружие
30.5%Наоборот, нужно облегчить покупку оружия для самозащиты
Нелиберальное законодательство
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что России не грозит лас-вегасский расстрел. По его мнению, причиной этой бойни стало наличие автоматического оружия у преступника, владение которым запрещено в РФ. Он добавил, что в этой части отечественное законодательство не нуждается в ужесточении.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия") сравнил российские законы с американской системой. Депутат отметил, что законы об оружии в США, по сравнению с Россией, отличаются излишней либеральностью. Парламентарий рассказал, что в Соединенных Штатах возможно и открытое ношение, и владение неограниченным количеством видов оружия. "То есть эта проблема для Штатов есть, для России ее нет", — сказал Валеев.
Новые инициативы
Выборный сообщил, что в осеннюю сессию на рассмотрение нижней палаты парламента может быть внесен законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия, который на настоящий момент разрабатывается Росгвардией. Граждане, покупающие пневматическое оружие, не будут получать лицензию, но каждое оружие, которое они будут приобретать, они будут должны зарегистрировать в Росгвардии, указал парламентарий. Он добавил, что в законопроекте будут прописаны положения о всей пневматике вне зависимости от мощности оружия.
По словам Валеева, в Госдуме также оценивается, можно ли продлить срок действия разрешения на хранение и ношения оружия с 5 до 15 лет. При этом парламентарий уточнил, что речь идет о всех видах оружия, для которых действует срок разрешения в 5 лет. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы владельцам оружия не приходилось каждые 5 лет сдавать экзамены, проходить медицинское освидетельствование и заново получать документы.
Подробнее о случаях гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США читайте в справке РИА Новости >>