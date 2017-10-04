В России нельзя разрешать ношение оружия, заявил Клинцевич

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Случай со стрельбой в Лас-Вегасе продемонстрировал, что ношение оружия, особенно автоматического и короткоствольного, может привести к большой трагедии, и в России ни в коем случае нельзя легализовывать ношение оружия, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В Лас-Вегасе погибли не менее 59 человек и более 500 пострадали, когда 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь с верхнего этажа гостиницы по 20-тысячной толпе зрителей на концерте. Этот инцидент стал крупнейшим случаем массовой стрельбы в истории США, превзойдя стрельбу в клубе в Орландо в июне 2016 года, где погибли 49 человек. По некоторым данным, Пэддок имел специальные устройства для ведения стрельбы в автоматическом режиме.

Зампред комитета напомнил, что в России неоднократно предпринимались попытки легализовать ношение короткоствольного оружия. "Вот этого делать нельзя категорически, такой род оружия может нанести очень серьезный, огромный урон", — сказал Клинцевич РИА Новости.

При этом зампред комитета выразил уверенность, что в обозримом будущем ношение короткоствольного оружия населением не будет легализовано. "Такие вещи не пролоббировать", — заявил собеседник агентства.

По его мнению, самая главная беда, которая привела к бойне в Лас-Вегасе – это автоматическое оружие у преступника.

"Обычным орудием нельзя поразить столько целей. Но у нас в стране владение автоматическим оружием строго запрещено, а из охотничьего такое сделать невозможно", — сказал сенатор, подчеркнув, что в этой части отечественное законодательство не нуждается в ужесточении.

Он пояснил, что даже если охотничье ружье подвергнется в подпольных условиях переделке, оно все равно не сможет стрелять в автоматическом режиме.