В России нельзя разрешать ношение оружия, заявил Клинцевич

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Случай со стрельбой в Лас-Вегасе продемонстрировал, что ношение оружия, особенно автоматического и короткоствольного, может привести к большой трагедии, и в России ни в коем случае нельзя легализовывать ношение оружия, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Зампред комитета напомнил, что в России неоднократно предпринимались попытки легализовать ношение короткоствольного оружия. "Вот этого делать нельзя категорически, такой род оружия может нанести очень серьезный, огромный урон", — сказал Клинцевич РИА Новости.
При этом зампред комитета выразил уверенность, что в обозримом будущем ношение короткоствольного оружия населением не будет легализовано. "Такие вещи не пролоббировать", — заявил собеседник агентства.
"Обычным орудием нельзя поразить столько целей. Но у нас в стране владение автоматическим оружием строго запрещено, а из охотничьего такое сделать невозможно", — сказал сенатор, подчеркнув, что в этой части отечественное законодательство не нуждается в ужесточении.
Он пояснил, что даже если охотничье ружье подвергнется в подпольных условиях переделке, оно все равно не сможет стрелять в автоматическом режиме.