Донские казаки молятся за жизнь товарища, якобы попавшего в плен в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Донские казаки опознали Романа Заболотнoго в мужчине на видео, опубликованном "Исламским государством"* о якобы захваченных в заложники россиянах, последний раз товарищи его видели около двух-трех недель назад и теперь молятся за его жизнь, сообщил РИА Новости представитель Всевеликого войска Донского.

Накануне в западных СМИ появилась информация, что группировка ИГ* опубликовала видео с двумя якобы захваченными в плен россиянами. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения — 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в ВС РФ на записи мужчина не говорит. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.

"Когда мы посмотрели видео, все его опознали, сомнений не было. Это наш казак Аксайского юрта", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что последний раз казаки видели его две-три недели назад. "Он работал вахтовым методом, ездил по России", — уточнил представитель казачества.

При этом товарищи Заболотного выразили недоумение по поводу того, как он попал в Сирию. "Никто не знал, что он мог туда поехать… Мы молимся о его жизни, и чтобы он благополучно вернулся домой", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили во вторник в Минобороны РФ, никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было. Все российские военные, находящиеся в САР, выполняют поставленные задачи по предназначению, заявили в Минобороны.

* Террористическая организация, запрещена в России

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