Путин поздравил сотрудников МЧС с 85-летием ведомства

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с 85-летием создания ведомства, отметив авторитетность их работы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня гражданская оборона обладает мощным материальным, техническим, кадровым потенциалом. Участвуя в спасательных операциях, вы действуете четко, слаженно и эффективно, первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду. И потому ваша служба пользуется неизменным уважением и авторитетом в обществе", — приводятся слова Путина в телеграмме.

Он также добавил, что сотрудники МЧС по праву гордятся профессионалами, высококлассными специалистами, "которые закладывали основы службы, подавали пример мужества, верности долгу и присяге", и чьи имена вписаны в героическую летопись Отечества.

Президент отметил, что высокая ответственность, необходимость реагировать на новые вызовы ставит перед сотрудниками ведомства масштабные, востребованные временем задачи, и важно активнее внедрять передовые технологии и оборудование, развивать системы предупреждения населения и прогнозирования рисков, особое внимание уделять вопросам просвещения в области безопасности жизнедеятельности человека.

Также Владимир Путин выразил уверенность, что сотрудники МЧС и сил гражданской обороны будут и впредь достойно выполнять свои служебные обязанности. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия.