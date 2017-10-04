В ГД заявили о необходимости ужесточить законодательство о владении оружием

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия") считает, что в России целесообразно ужесточить законодательство в отношении тех лиц, которые имеют на руках оружие.

Ранее в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника мск) на музыкальном фестивале, который проходил в американском Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay, произошла стрельба. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

"У нас разные подходы с Соединенными Штатами Америки, они идут по пути: останется в живых тот, кто останется. Но это не наш путь. Я думаю, что если мы видим, что применение оружия влечет такие серьезные последствия, то, на мой взгляд, (в РФ) целесообразно ужесточить законодательство ко всем тем лицам, которые имеют на руках оружие", — сказал Выборный РИА Новости.

Депутат предлагает создать единую базу данных для хранения информации о владельцах оружия. "Чтобы у органов правопорядка полностью была синхронизирована база данных с центром судимости, с наркологическим центром, с психоневрологическим диспансером, с судебными органами", — пояснил парламентарий.

"Если сегодня добропорядочный человек, например, приобретает оружие, его регистрирует, и все в порядке, но спустя год этот человек в силу объективных, субъективных причин получает заболевание и (стоит) на учете в психоневрологическом диспансере, регулятор должен тут же немедленно отреагировать — ограничить этого человека (в доступе) к его же оружию", — выразил свое мнение Выборный.

Парламентарий также привел в пример ситуацию, когда гражданин получает разрешение на оружие и начинает через полгода грубо нарушать общественный порядок, привлекается к уголовной ответственности за хулиганство. "На мой взгляд, его также необходимо лишить права на это оружие, потому что мы знаем, что безнаказанность и бесконтрольность в этой ситуации могут привести к более серьезным, плачевным последствиям, которые могут возникнуть, если он совершит правонарушение, влекущее уголовно-правовые последствия, с оружием уже. Поэтому я сторонник, да, ужесточения законодательства", — заключил Выборный.

Подробнее о случаях гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США читайте в справке РИА Новости >>