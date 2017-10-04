В Крыму отчитались о работе по созданию игорной зоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Вся подготовительная работа по созданию игорной зоны в Крыму завершена, пакет документов передан в правительство РФ, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

"Вся подготовительная работа республикой сделана. Документы в правительство Российской Федерации для принятия постановления о создании игорной зоны сданы и ждут подписания. Мы прошли фактически годовой забег и ждем принятия соответствующего решения. Игорная зона появится на Южном берегу Крыма", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

По его словам, это будет локальное место — условно говоря, несколько десятков гектаров земли, которая целевым образом выделена для создания инфраструктуры под игорный бизнес.

"Будет определен оператор игорной зоны, созданы туристические и гостиничные объекты. Мы уверены, что игорная зона станет некой точкой притяжения, вокруг которой можно возвести продвинутую инфраструктуру. Это наша основная задача", — подчеркнул министр.

По его словам, очевидно, что основные доходы республика будет получать не столько от азартных игр, сколько с гостиничных комплексов, ресторанов, магазинов, которые будут формироваться вокруг этого ядра.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Ранее сообщалось, что границы игорной зоны Крыма определены в пределах территории санатория "Жемчужина" в поселке Гаспра (Большая Ялта), расположенного у замка "Ласточкино гнездо".