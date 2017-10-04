Дорого и хлопотно: российские регионы переходят на альтернативные котельные

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Среди основных причин неготовности перехода на новую модель теплоснабжения по принципу альтернативной котельной (АК) ряд регионов РФ называет дороговизну, отсутствие необходимых технико-экономических предпосылок применения данного механизма, а также соответствующей нормативно-правовой базы, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой модели рынка тепла в конце июля. Одним из ключевых моментов модели является метод ценообразования по принципу альткотельной. Это наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупаются проекты строительства новых котельных, замещающих теплоснабжение от централизованных источников.

Переход к АК не является обязательным для регионов, оценке подлежит не готовность, а целесообразность перехода с учетом технико-экономических предпосылок и баланса интересов всех участников сферы теплоснабжения.

Проблемы с теплом есть

Среди главных проблем в сфере теплоснабжения регионы отмечают далеко не лучшее техническое состояние энергообъектов, и в частности теплосетей, особенно муниципальных. Так, например, наиболее проблемными в Пермской области считают мазутные и угольные котельные, введенные в эксплуатацию еще в советское время. "Фактическая загрузка таких котельных мала, проектная мощность не используется в полной мере. При этом себестоимость единицы тепловой энергии довольно высока, если сравнивать с газовыми котельными. На практике и тепловые сети от такой котельной находятся в изношенном состоянии, что может привести к возникновению аварийных ситуаций", — говорят РИА Новости в Региональной службе по тарифам (РСТ) Пермского края.

Запущенное состояние городских коммунальных объектов объясняется отсутствием необходимого объема ремонтов со стороны собственников, что в свою очередь, вызвано многолетним недофинансированием.

Еще одной чувствительной проблемой для регионов является отказ ведомственных поставщиков от обеспечения теплом сторонних потребителей. "Возникает острая необходимость в строительстве новых источников теплоснабжения и (или) переключения потребителей, а также теплоснабжения потребителей от котельных военных городков министерства обороны РФ", — отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Трудности перехода

Среди проблем в теплоснабжении, перечисленных регионами, возникает и тема долгов за поставленные топливно-энергетические ресурсы (природный газ, электроэнергия). "Наличие нереальной к взысканию дебиторской задолженности, как следствие, сверхнормативных потерь нереализованного отпуска теплоэнергии и низкая платежеспособность отдельных потребителей сказываются на финансовом состоянии предприятий, обслуживающих объекты теплоснабжения", — отмечает начальник профильного управления департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Сергей Тюрин. К наиболее проблемным объектам в этой части область относит котельные, работающие на каменном угле и топочном мазуте.

Несмотря на наличие проблем с теплоснабжением многие регионы не торопятся с переходом на альткотельную. Ждут принятия дополнительных НПА, после чего смогут более точно прогнозировать последствия принятия такого решения. "На данный момент Карелия не готова к переходу на механизм альтернативной котельной, поскольку отсутствует полная законодательная база по расчету тарифа поставки тепловой энергии … и не очевидны последствия по росту/снижению тарифов для отдельных поселений", — пояснила РИА Новости представитель Госкомитета Карелии по ценам и тарифам Татьяна Барская.

По подсчетам Самарской области, введение альткотельной приведет к весьма существенному росту тарифов на тепло. "Результаты проведенных предварительных расчетов показали прирост тарифа на тепловую энергию по отношению к действующему в отдельных муниципальных образованиях региона до 54,3%", — сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора области.

В Челябинской области также указали на неизбежное увеличение тарифа при введении АК. Рост тарифа на теплоэнергию в Челябинске, по предварительным оценкам, составит 33,8%, что грозит социальной напряженностью и потребует дополнительных компенсаций субсидий из бюджета, говорит замгубернатора области Сергей Шаль.

На дополнительные расходы и отсутствие их источников указывают и в Брянской области. "В связи с высоким износом теплопроизводящего и теплопередающего оборудования ресурсоснабжающих организаций, требующего дополнительного вложения средств для модернизации, а также низким уровнем предложений для реализации инвестпрограмм по субъекту в целом, считаем переход на новый принцип регулирования нецелесообразным", — поясняют в пресс-службе губернатора Брянской области.

Есть и другие причины, которые делают нецелесообразным переход на альткотельную, например, связанные с объемами потребляемой теплоэнергии. Так, например, предлагаемая при расчете установленная тепловая мощность альткотельной в объеме 10 Гкал/час соответствует годовому объему реализации теплоэнергии в количестве 28,8 тысяч Гкал, что значительно превышает фактическую реализацию тепловой энергии источниками теплоснабжения в Орловской области с учетом присоединенной нагрузки потребителей. "В среднем по Орловской области объем реализации теплоэнергии в расчете на один источник теплоснабжения соответствует 4,4 тысячи Гкал. В сельских населенных пунктах этот показатель еще ниже", — говорит Сергей Тюрин.

Переход на метод АК в Иваново невозможен из-за отсутствия единой теплоснабжающей организация (ЕТО).

При формировании цены на уровне АК на теплоисточниках, работающих в режиме когенерации, исключается весь эффект комбинированной выработки для потребителя, а также не обеспечивается реальная экономическая обоснованность тарифа, замечает Сергей Шаль. "В случае перехода на АК у когенерационных источников образуется дополнительная необходимая валовая выручка, которая может быть направлена на инвестцели. При этом обоснованная потребность в инвестициях в таких размерах отсутствует, а также отсутствует прозрачность контроля инвествложений, что приведет к получению крупными генкомпаниями дополнительных нецелевых расходов", — опасается замгубернатора.

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Переход на новый механизм ценообразования, по словам Шаля, возможен в случае изменения методических принципов формирования цены, когда предельный уровень цены будет выполнять функцию меры по сдерживанию роста тарифа на теплоэнергию, то есть когда будет предусматривать снижение тарифов от достигнутого уровня, а не рост, как в существующей модели.

По предварительным оценкам для перехода на АК Пермскому краю необходимо как минимум 5 лет. "На окончательное решение о переходе могут повлиять какие-либо решения и соответствующие нормативно-правовые акты, принятые на федеральном уровне", — говорят в краевом РСТ.

В Самарской области полагают, что в целях минимизации негативных последствий нужна полная ликвидация существующего в настоящее время "перекрестного субсидирования" между муниципальными образованиями, нужна также синхронизация на федеральном уровне индексов оплаты гражданами с переходом к регулированию теплоэнергии по методу "альткотельной". Кроме того, нужно определиться с источниками компенсации межтарифной разницы из федерального бюджета и законодательно закрепить дополнительную ответственность за возможное неисполнение ЕТО обязательств, включая реализацию инвестпрограммы.

Пилотные регионы

Алтайский край, напротив, уже заявил о готовности опробовать новый механизм. Один из городов края — Рубцовск включен в число пилотных проектов, где будет реализована новая методика тарифообразования в тепле. Такая возможность предусмотрена соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, подписанным властями края и Сибирской генерирующей компанией. Соглашение также предусматривает намерение властей региона рассмотреть возможность поддержки перехода Барнаула на метод альтернативной котельной.

Ранее замруководителя ФАС Виталий Королев сообщал РИА Новости, что интерес к введению у себя механизма альткотельной проявили Татарстан и Красноярский край.