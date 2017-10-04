РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Дорого и хлопотно: российские регионы переходят на альтернативные котельные

09:1904.10.2017
(обновлено: 09:22 04.10.2017)
0320
© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи. Архивное фотоКот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia / koldunova

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Среди основных причин неготовности перехода на новую модель теплоснабжения по принципу альтернативной котельной (АК) ряд регионов РФ называет дороговизну, отсутствие необходимых технико-экономических предпосылок применения данного механизма, а также соответствующей нормативно-правовой базы, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Замгендиректора УК ПИК-Комфорт Леонид Кушнир
© "ПИК-Комфорт"
Кадровая встряска в ЖКХ: от латаний дыр к эффективному функционалу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой модели рынка тепла в конце июля. Одним из ключевых моментов модели является метод ценообразования по принципу альткотельной. Это наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупаются проекты строительства новых котельных, замещающих теплоснабжение от централизованных источников.

Переход к АК не является обязательным для регионов, оценке подлежит не готовность, а целесообразность перехода с учетом технико-экономических предпосылок и баланса интересов всех участников сферы теплоснабжения.

Проблемы с теплом есть

Среди главных проблем в сфере теплоснабжения регионы отмечают далеко не лучшее техническое состояние энергообъектов, и в частности теплосетей, особенно муниципальных. Так, например, наиболее проблемными в Пермской области считают мазутные и угольные котельные, введенные в эксплуатацию еще в советское время. "Фактическая загрузка таких котельных мала, проектная мощность не используется в полной мере. При этом себестоимость единицы тепловой энергии довольно высока, если сравнивать с газовыми котельными. На практике и тепловые сети от такой котельной находятся в изношенном состоянии, что может привести к возникновению аварийных ситуаций", — говорят РИА Новости в Региональной службе по тарифам (РСТ) Пермского края.

Нарушение теплоснабжения в поселке Таежный под Красноярском
© Фото : сайт МЧС по Красноярскому краю
МЧС отметило значительный рост числа аварий в ЖКХ России
Запущенное состояние городских коммунальных объектов объясняется отсутствием необходимого объема ремонтов со стороны собственников, что в свою очередь, вызвано многолетним недофинансированием.

Еще одной чувствительной проблемой для регионов является отказ ведомственных поставщиков от обеспечения теплом сторонних потребителей. "Возникает острая необходимость в строительстве новых источников теплоснабжения и (или) переключения потребителей, а также теплоснабжения потребителей от котельных военных городков министерства обороны РФ", — отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Неуправляемая компания: что делать, если ваша плата за ЖКХ уходит в никуда
Среди проблем в теплоснабжении, перечисленных регионами, возникает и тема долгов за поставленные топливно-энергетические ресурсы (природный газ, электроэнергия). "Наличие нереальной к взысканию дебиторской задолженности, как следствие, сверхнормативных потерь нереализованного отпуска теплоэнергии и низкая платежеспособность отдельных потребителей сказываются на финансовом состоянии предприятий, обслуживающих объекты теплоснабжения", — отмечает начальник профильного управления департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Сергей Тюрин. К наиболее проблемным объектам в этой части область относит котельные, работающие на каменном угле и топочном мазуте.

Трудности перехода

Замена труб на теплотрассе
© РИА Новости / Андрей Рудаков
Перейти в фотобанк
ФАС определила самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Несмотря на наличие проблем с теплоснабжением многие регионы не торопятся с переходом на альткотельную. Ждут принятия дополнительных НПА, после чего смогут более точно прогнозировать последствия принятия такого решения. "На данный момент Карелия не готова к переходу на механизм альтернативной котельной, поскольку отсутствует полная законодательная база по расчету тарифа поставки тепловой энергии … и не очевидны последствия по росту/снижению тарифов для отдельных поселений", — пояснила РИА Новости представитель Госкомитета Карелии по ценам и тарифам Татьяна Барская.

По подсчетам Самарской области, введение альткотельной приведет к весьма существенному росту тарифов на тепло. "Результаты проведенных предварительных расчетов показали прирост тарифа на тепловую энергию по отношению к действующему в отдельных муниципальных образованиях региона до 54,3%", — сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора области.

В Челябинской области также указали на неизбежное увеличение тарифа при введении АК. Рост тарифа на теплоэнергию в Челябинске, по предварительным оценкам, составит 33,8%, что грозит социальной напряженностью и потребует дополнительных компенсаций субсидий из бюджета, говорит замгубернатора области Сергей Шаль.

Работа по программе ипотечного кредитования. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Ипотечное жилье начали забирать за долги по ЖКХ: кого это может коснуться
На дополнительные расходы и отсутствие их источников указывают и в Брянской области. "В связи с высоким износом теплопроизводящего и теплопередающего оборудования ресурсоснабжающих организаций, требующего дополнительного вложения средств для модернизации, а также низким уровнем предложений для реализации инвестпрограмм по субъекту в целом, считаем переход на новый принцип регулирования нецелесообразным", — поясняют в пресс-службе губернатора Брянской области.

Есть и другие причины, которые делают нецелесообразным переход на альткотельную, например, связанные с объемами потребляемой теплоэнергии. Так, например, предлагаемая при расчете установленная тепловая мощность альткотельной в объеме 10 Гкал/час соответствует годовому объему реализации теплоэнергии в количестве 28,8 тысяч Гкал, что значительно превышает фактическую реализацию тепловой энергии источниками теплоснабжения в Орловской области с учетом присоединенной нагрузки потребителей. "В среднем по Орловской области объем реализации теплоэнергии в расчете на один источник теплоснабжения соответствует 4,4 тысячи Гкал. В сельских населенных пунктах этот показатель еще ниже", — говорит Сергей Тюрин.

Оплата коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, почему в России растут долги за ЖКХ
Переход на метод АК в Иваново невозможен из-за отсутствия единой теплоснабжающей организация (ЕТО).

При формировании цены на уровне АК на теплоисточниках, работающих в режиме когенерации, исключается весь эффект комбинированной выработки для потребителя, а также не обеспечивается реальная экономическая обоснованность тарифа, замечает Сергей Шаль. "В случае перехода на АК у когенерационных источников образуется дополнительная необходимая валовая выручка, которая может быть направлена на инвестцели. При этом обоснованная потребность в инвестициях в таких размерах отсутствует, а также отсутствует прозрачность контроля инвествложений, что приведет к получению крупными генкомпаниями дополнительных нецелевых расходов", — опасается замгубернатора.

Как наказывают за долги по ЖКХ? >>

Переход займет  годы

Вас устраивает качество услуг ЖКХ?
Результаты

  • 5.7%

    Да, полностью

  • 39.8%

    Могло бы быть и лучше

  • 54.5%

    Нет, постоянно сталкиваюсь с проблемами
Все опросы
Голосовать
Переход на новый механизм ценообразования, по словам Шаля, возможен в случае изменения методических принципов формирования цены, когда предельный уровень цены будет выполнять функцию меры по сдерживанию роста тарифа на теплоэнергию, то есть когда будет предусматривать снижение тарифов от достигнутого уровня, а не рост, как в существующей модели.

По предварительным оценкам для перехода на АК Пермскому краю необходимо как минимум 5 лет. "На окончательное решение о переходе могут повлиять какие-либо решения и соответствующие нормативно-правовые акты, принятые на федеральном уровне", — говорят в краевом РСТ.

В Самарской области полагают, что в целях минимизации негативных последствий нужна полная ликвидация существующего в настоящее время "перекрестного субсидирования" между муниципальными образованиями, нужна также синхронизация на федеральном уровне индексов оплаты гражданами с переходом к регулированию теплоэнергии по методу "альткотельной". Кроме того, нужно определиться с источниками компенсации межтарифной разницы из федерального бюджета и законодательно закрепить дополнительную ответственность за возможное неисполнение ЕТО обязательств, включая реализацию инвестпрограммы.

Пилотные регионы

Счетчик
© Fotolia / Markus Bormann
Коммунальное чтиво: 20 миллиардов долгов по ЖКХ продали коллекторам
Алтайский край, напротив, уже заявил о готовности опробовать новый механизм. Один из городов края — Рубцовск включен в число пилотных проектов, где будет реализована новая методика тарифообразования в тепле. Такая возможность предусмотрена соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, подписанным властями края и Сибирской генерирующей компанией. Соглашение также предусматривает намерение властей региона рассмотреть возможность поддержки перехода Барнаула на метод альтернативной котельной.

Ранее замруководителя ФАС Виталий Королев сообщал РИА Новости, что интерес к введению у себя механизма альткотельной проявили Татарстан и Красноярский край.

Хроники платежей: за что собственники платят по квитанции ЖКХ
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Услуги ЖКХ: за что и сколько мы платим
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена