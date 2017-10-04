В Госдуму могут внести законопроект об обязательной регистрации пневматики

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия могут внести на рассмотрение Госдумы РФ в осеннюю сессию, его разрабатывает Росгвардия, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия").

"Да, в осеннюю сессию планируют внести (законопроект — ред.). О пневматике идет речь и (о том — ред.), чтобы они (граждане — ред.) регистрировали это оружие. Они лицензию не будут получать, но каждое оружие, которое они будут приобретать, они должны его регистрировать в регуляторе, в лицензионно-разрешительном органе, это в Росгвардии… Сейчас Росгвардия прорабатывает вопрос", — сказал Выборный РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия") также подтвердил, что данная инициатива исходит из Росгвардии.

Выборный пояснил, что регистрация необходима, чтобы у органов правопорядка было четкое понимание, кому принадлежит пневматическое оружие. "Сам факт регистрации этого оружия в правоохранительной системе, в данном случае у регулятора, Росгвардии, является сильным сдерживающим фактором. Это очень дисциплинирует каждого… Как бы там ни было, это тоже оружие, и даже пневматика, как показывает практика, причиняет тяжкий вред здоровью, и он может привести даже к летальным последствиям", — считает депутат.

По словам Выборного, в законопроекте будут прописаны положения о всей пневматике, вне зависимости от дульной энергии, мощности оружия. "Насколько я знаю, речь идет о всей пневматике", — отметил зампред думского комитета.

Парламентарий добавил, что, по его мнению, законопроект имеет большие шансы на успех. "Обязательная регистрация повысит степень ответственности каждого за возможное использование этого оружия в неправомерных целях", — заключил депутат.