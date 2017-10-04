Медвежонок с необычным окрасом стал "звездой" Южно-Камчатского заказника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт – РИА Новости. Медвежонок с необычным окрасом, обитающий в окрестностях Курильского озера, стал "звездой" Южно-Камчатского заказника, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится охраняемая территория.

Двухлетняя самка бурого медведя отличается от своих сородичей тем, что шерсть вокруг ее шеи имеет светлый окрас, образуя "белый шарф". Медвежонок быстро стал популярным среди туристов, фотографов и видеооператоров, посещающих заказник. Они прозвали косолапого Барсук Мотя.

"Большинство детенышей бурого медведя рождается с "белым галстучком". По мере взросления он исчезает во время линьки. Отличительная особенность двухлетней молодой самки, которая сегодня вместе с мамой и сестрой постоянно держится в бухте Северной Курильского озера, — белый шарф или манишка, обрамляющая шею, грудь и верхнюю часть спины животного", — рассказали в заповеднике.

Отмечается, что отклонение от нормальной окраски определенного вида животных ученые называют аберрацией. Это довольно редкое явление, которое связано с генетическими отклонениями, естественным отбором и заслуживает отдельных исследований. Специалисты полагают, что один из предков Моти мог быть альбиносом.

"В конце июля 2016 года во время сплава по реке Быстрой в западной части Камчатки группа туристов наблюдала медведицу с двумя подросшими медвежатами. Один из них был практически белым, с розовыми глазами. Однако альбиносом он не являлся, поскольку его нос и когти, по свидетельству очевидцев, были темными", — рассказал консультант научного отдела Кроноцкого заповедника Александр Никаноров.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Кроноцком, Корякском заповедниках и Южно-Камчатском заказнике встречи с такими светлоокрашенными медведями за всю историю научных наблюдений отмечены не были.

В заповеднике добавили, что бурого медведя с частично окрашенными белыми участками шерсти в Южно-Камчатском заказнике впервые встретили в 2012 году. На берегу Курильского озера сотрудники заповедника наблюдали зверя с контрастно белыми ушами и лапами.

Южно-Камчатский федеральный заказник имени Тихона Шпиленка находится под управлением ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". На его территории обитает крупнейшая охраняемая популяция бурых медведей — около 1000 особей.