Медвежонок с необычным окрасом стал "звездой" Южно-Камчатского заказника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт – РИА Новости. Медвежонок с необычным окрасом, обитающий в окрестностях Курильского озера, стал "звездой" Южно-Камчатского заказника, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится охраняемая территория.
"Большинство детенышей бурого медведя рождается с "белым галстучком". По мере взросления он исчезает во время линьки. Отличительная особенность двухлетней молодой самки, которая сегодня вместе с мамой и сестрой постоянно держится в бухте Северной Курильского озера, — белый шарф или манишка, обрамляющая шею, грудь и верхнюю часть спины животного", — рассказали в заповеднике.
"В конце июля 2016 года во время сплава по реке Быстрой в западной части Камчатки группа туристов наблюдала медведицу с двумя подросшими медвежатами. Один из них был практически белым, с розовыми глазами. Однако альбиносом он не являлся, поскольку его нос и когти, по свидетельству очевидцев, были темными", — рассказал консультант научного отдела Кроноцкого заповедника Александр Никаноров.
Вместе с тем он подчеркнул, что в Кроноцком, Корякском заповедниках и Южно-Камчатском заказнике встречи с такими светлоокрашенными медведями за всю историю научных наблюдений отмечены не были.
Южно-Камчатский федеральный заказник имени Тихона Шпиленка находится под управлением ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". На его территории обитает крупнейшая охраняемая популяция бурых медведей — около 1000 особей.