МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Госдуме обсуждается возможность продления срока действия разрешения на хранение и ношение оружия с пяти до 15 лет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия").

Согласно действующему законодательству, газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, граждане имеют право приобретать на основании лицензии, которая одновременно является разрешением и действует в течение пяти лет.

Аналогичный срок разрешения действует в случае хранения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, хранения и ношения охотничьего огнестрельного длинноствольного, спортивного огнестрельного длинноствольного, пневматического или огнестрельного оружия ограниченного поражения, хранения и использования на стрелковом объекте спортивного без права ношения огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом.

"Высказывалась идея о продлении срока, в течение которого действуют разрешения, – с пяти до 15 лет, этот вопрос сейчас обсуждается в разных форматах. Чтобы не каждые пять лет приходили, заново получали бы документы, сдавали бы экзамены, проходили бы медицинское освидетельствование, а сделать 15 лет (срок) разрешения", — сказал Валеев РИА Новости.

При этом парламентарий уточнил, что речь идет о всех видах оружиях, для которых действует срок разрешения в пять лет. По словам депутата, законодательно сама инициатива пока не оформлена, а изначально такие идеи были высказаны при обсуждении в Общественной палате.

Валеев отметил, что в целом существующая система лицензирования и разрешений в РФ достаточно гарантирует безопасность в этой области. Он упомянул, что для граждан каждые пять лет проводится проверка знаний, правил ношения и хранения оружия, организовывается медицинское освидетельствование на предмет наркотиков и болезней, которые бы препятствовали бы владению оружием.

"Ведь статистика показывает, что, как правило, с применением легально зарегистрированного оружия преступления достаточно редко совершаются (в РФ — ред.)", — рассказал парламентарий. Депутат добавил, что законодательство по оружию, например, в США, в сравнению с Россией, отличается излишней либеральностью. "Там возможно и открытое ношение, возможно иметь в руках неограниченное количество видов оружия", — пояснил депутат.

Ранее в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника мск) на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay, произошла стрельба. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.