На Байкале нашли "самый абсурдный" пешеходный переход в России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители села Онгруен Иркутской области сняли на видео "самый абсурдный" пешеходный переход в России. Сюжет, посвященный необычной "зебре", вышел в программе "Вести. Иркутск".

До установки табличек в селе не было ни одного дорожного знака. Глава поселения Сергей Хелтухеев отмечает, что в Онгурене очень мало автомобилей, а по дороге, на которой недавно появилась "зебра", проезжают "от силы одна-две машины в месяц".

Не так давно местная администрация получила распоряжение от ГИБДД, в котором говорилось, что рядом с сельской школой необходимо оборудовать пешеходный переход. "Ничего не поделаешь, столбы вкопали, знаки приколотили, а машин так и не прибавилось", — говорится в сообщении "Вестей".