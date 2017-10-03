Онищенко нравится идея запрета мобильных телефонов и кетчупа в ресторанах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко ("Единая Россия") поддержал идею, реализованную в ресторане на юге Франции, о запрете мобильных устройств и кетчупа.

Ранее во вторник глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем аккаунте в Twitter, что в ресторане на юге Франции решили запретить "мобильники, кетчуп и кока-колу". Политик оценил такое решение как "здоровое начинание".

В ресторане на юге Франции решили запретить мобильники, кетчуп и кока-колу. Здоровое начинание снизу. И вполне демократичное: выбор за вами. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 октября 2017 г.

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"Я бы еще гамбургеры, картошку фри запретил бы. Не знаю, насколько это правильно с точки зрения маркетинга, но с точки зрения рафинированного, независимого от обстоятельств подхода к здоровью, это правильное решение", — сказал Онищенко РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что использование мобильных устройств нарушает всю моторику нормального приема пищи. "Я уже не говорю об электромагнитном загрязнении пространства обеденного зала", — отметил депутат.

"Так что это движение в правильном направлении… Мы восхитимся мудростью владельца этого ресторана и пожелаем ему дальнейшего и более решительного движения вперед", — заключил Онищенко.