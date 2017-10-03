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Общество

Мединский допустил ошибку, не явившись на совет ВАК, считает эксперт

20:0803.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фотоМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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САРАТОВ, 3 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр культуры Владимир Мединский допустил стратегическую ошибку, не явившись лично на заседание экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где проходило голосование по вопросу о лишении его степени доктора исторических наук, считает член экспертного совета ВАК от Пензенского госуниверситета Виктор Кондрашин.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Кремле прокомментировали ситуацию с диссертацией Мединского
"По-хорошему, надо Владимиру Ростиславовичу (Мединскому) найти было время прийти на заседание… Обычно в таких случаях, конечно, приходят люди и защищают себя как-то, а здесь пришли его представители, принесли распечатанный текст его ответа, поэтому в этом смысле было трудно вести какую-то дискуссию", — заявил Кондрашин РИА Новости.

Он сообщил, что на заседании голосовал за лишение Мединского докторской степени, доверяя экспертному заключению коллег — ведущих специалистов в России по теме диссертации министра.

"Я голосовал, как большинство. Я не являюсь специалистом по средневековой истории России, но придерживаюсь такого принципа: прежде всего, опираться на мнение экспертов, заслуживающих внимания… Голосование было достаточно консолидированным, что было для нас неожиданным, было неожиданным для представителей министра, которые считали, что будет разброд и шатания", — сказал Кондрашин.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Васильева уверена, что в диссертации Мединского нет плагиата
Он отметил, что решение принял на основе экспертного заключения, которое подготовили члены экспертного совета ВАК, являющиеся "ведущими специалистами в России по этой теме".

"Я до момента появления вот этого экспертного заключения придерживался точки зрения, что надо отклонить заявление о лишении ученой степени, потому что в общем-то работ слабых много, работа среднего уровня — я не специалист, опять же, чисто по внешним признакам сужу… После такого заключения, где все были расстановлены (все точки) над i по всем направлениям, просто трудно принимать какое-то другое решение", — сказал он.

Кондрашин отметил, что Мединский является "нормальным, хорошим, серьезным исследователем", но его подставили при подготовке диссертации к защите.

"В принципе здесь основная вина не Мединского… Он умный человек, у него интересные книги, я их с удовольствием читаю… Но его подставили, назначив некомпетентного консультанта, назначив некомпетентных оппонентов, ведущую организацию. Ему надо было просто дать хороший совет, как усовершенствовать работу, а для этого нужно было, чтобы изначально в экспертизе участвовали заслуженные оппоненты", — считает Кондрашин.

Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Последнее слово за ВАК. Судьбу диссертации Мединского решат 20 октября
По его словам, вопрос с диссертацией министра связан, в том числе с политикой. "Надо иметь в виду, что, конечно, здесь политика имела свое место, здесь надо признать. Но дело в том, что к таким людям, которые являются общественно значимыми фигурами, особое отношение… Вообще, я считаю, что наше заключение, которое вчера было принято, надо опубликовать, чтобы все его прочитали", — отметил член экспертного совета ВАК.

"Плагиата (в работе Мединского) нет, но научная проблема не решена, по мнению специалистов, а это основание для лишения ученой степени по действующему правилам ВАК… Но раз дело дошло до профессиональной экспертизы, мы как профессиональное сообщество подошли к этому профессионально, мы доверили своим коллегам", — сказал он.

По словам Кондрашина, в диссертации были проблемы с использованием источников, тогда как защитники министра "выступали по такой линии, что формальных нарушений нет".

Министр культуры России Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мединский ответил на критику своей диссертации
"Даже такой аргумент был высказан, что, мол, в средневековой Европе и везде, что если степень присуждали, то ее потом не лишали никого, на что был высказан контраргумент о том, что есть пункт 9 положения о ВАК, где записано, что ВАК и создан для того, чтобы контролировать и лишать ученой степени, у нас другое время", — напомнил Кондрашин.

Он также добавил, что белгородский диссертационный совет не рассматривал диссертацию Мединского, а лишь признал заявление о ее проверке недействительным, при этом в состав совета не был включен ведущий специалист по средневековой истории, "ради которого мы отправили в Белгород эту диссертацию".

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