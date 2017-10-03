Мединский допустил ошибку, не явившись на совет ВАК, считает эксперт

САРАТОВ, 3 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр культуры Владимир Мединский допустил стратегическую ошибку, не явившись лично на заседание экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где проходило голосование по вопросу о лишении его степени доктора исторических наук, считает член экспертного совета ВАК от Пензенского госуниверситета Виктор Кондрашин.
Он сообщил, что на заседании голосовал за лишение Мединского докторской степени, доверяя экспертному заключению коллег — ведущих специалистов в России по теме диссертации министра.
"Я голосовал, как большинство. Я не являюсь специалистом по средневековой истории России, но придерживаюсь такого принципа: прежде всего, опираться на мнение экспертов, заслуживающих внимания… Голосование было достаточно консолидированным, что было для нас неожиданным, было неожиданным для представителей министра, которые считали, что будет разброд и шатания", — сказал Кондрашин.
"Я до момента появления вот этого экспертного заключения придерживался точки зрения, что надо отклонить заявление о лишении ученой степени, потому что в общем-то работ слабых много, работа среднего уровня — я не специалист, опять же, чисто по внешним признакам сужу… После такого заключения, где все были расстановлены (все точки) над i по всем направлениям, просто трудно принимать какое-то другое решение", — сказал он.
Кондрашин отметил, что Мединский является "нормальным, хорошим, серьезным исследователем", но его подставили при подготовке диссертации к защите.
"В принципе здесь основная вина не Мединского… Он умный человек, у него интересные книги, я их с удовольствием читаю… Но его подставили, назначив некомпетентного консультанта, назначив некомпетентных оппонентов, ведущую организацию. Ему надо было просто дать хороший совет, как усовершенствовать работу, а для этого нужно было, чтобы изначально в экспертизе участвовали заслуженные оппоненты", — считает Кондрашин.
"Плагиата (в работе Мединского) нет, но научная проблема не решена, по мнению специалистов, а это основание для лишения ученой степени по действующему правилам ВАК… Но раз дело дошло до профессиональной экспертизы, мы как профессиональное сообщество подошли к этому профессионально, мы доверили своим коллегам", — сказал он.
По словам Кондрашина, в диссертации были проблемы с использованием источников, тогда как защитники министра "выступали по такой линии, что формальных нарушений нет".
Он также добавил, что белгородский диссертационный совет не рассматривал диссертацию Мединского, а лишь признал заявление о ее проверке недействительным, при этом в состав совета не был включен ведущий специалист по средневековой истории, "ради которого мы отправили в Белгород эту диссертацию".