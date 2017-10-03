ГП предложила Минтрансу усилить контроль за деятельность Росавиации

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Генпрокуратура РФ в представлении на имя министра транспорта предложила рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя, а также усилить контроль за деятельностью этого ведомства и за соблюдением требований по сертификации и лицензированию авиаперевозчиков, говорится в документе, с содержанием которого ознакомились РИА Новости.

Представитель Минтранса не стал комментировать этот документ. Однако источник, близкий к министерству, подтвердил получение Минтрансом представления Генпрокуратуры.

"Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе о соответствии занимаемой должности руководителя Росавиации Нерадько А.В. и его заместителя Клима О.С.", — гласит один из пунктов предложений, содержащихся в представлении Генпрокуратуры "О нарушениях воздушного законодательства при реализации Росавиацией полномочий по осуществлению контроля за деятельностью авиаперевозчиков".

Кроме того, министру транспорта Максиму Соколову предложено "усилить контроль за деятельностью Росавиации и неукоснительным соблюдением требований воздушного законодательства РФ в сфере сертификации и лицензирования авиаперевозчиков".