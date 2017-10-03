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Общество

Все люксовые отели у Кремля забронированы из-за визита саудовского короля

16:0803.10.2017
(обновлено: 16:09 03.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГорода России. Москва. Архивное фотоГорода России. Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Во время визита в Москву короля Саудовской Аравии его свита займет все свободные номера пятизвездочных отелей вокруг Кремля и Красной площади, в том числе один из отелей — полностью, рассказали РИА Новости представители гостиниц.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По данным источника, близкого к организаторам визита, во многих номерах обстановку поменяют на более привычную для гостей, в восточном стиле. Причем для нескольких высокопоставленных членов делегации специально из Саудовской Аравии привезут их любимые ковры.

Уже сейчас в районе Манежной площади, Лубянки и Кузнецкого моста нет свободных мест в пятизвездочных отелях. Корреспондент РИА посетил несколько отелей, в том числе Four Seasons, St. Regis, "Националь" – те, в которых остановится делегация из Саудовской Аравии. "Самое раннее бронирование доступно с 6 октября", — сообщили РИА Новости на ресепшен одного из отелей.

Всего делегация саудитов будет насчитывать около тысячи человек, сообщил РИА Новости источник. Большая часть делегации будет расселена в отелях в непосредственной близости к Кремлю.

Один из таких отелей, насчитывающий около 200 номеров, будет занят полностью.

Женщина в хиджабе за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / mariemlulu
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Уже сейчас на даты визита короля в отеле невозможно снять номер ни за какие деньги. В отделе бронирования РИА Новости пояснили, что ситуация полного отсутствия номеров складывается редко, и связана она с "заездом больших групп". Сейчас все номера распроданы до 8 октября, в отделе бронирования предложили заселиться на более поздние даты.

Стоимость двухместного номера в отеле начинается от 41 тысячи рублей за ночь. Номер с видом на Манежную площадь стоит 59 тысяч, с видом на Кремль и Александровский сад — 137 тысяч. Самые дорогие и просторные номера (площадью около 500 квадратных метров) стоят около миллиона рублей в сутки (цена зависит от сезона и загруженности отеля). Они считаются самыми дорогими гостиничными номерами в России.

"Отель полностью снят сопровождающими лицами короля", — сообщил РИА Новости один из представителей отеля. Руководству гостиницы пришлось отменить несколько мероприятий на эти дни — в отеле были запланированы частные банкеты и свадьбы. Кроме того, из меню отеля были исключены блюда из свинины.

Сейчас на входе в отель и вокруг него усилена охрана, в гостиницу пускают только по предъявлению карточки гостя.

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© AFP 2017 / Justin Tallis
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Кроме того, источник, близкий к организаторам визита, сообщил, что в некоторых номерах остановка будет заменена с европейской на восточную, также саудовская делегация везет с собой собственные ковры и мебель.

Михал Шмец, генеральный менеджер одного из отелей в азиатском регионе, рассказал РИА Новости, что замена мебели в номерах или даже сантехники — это обычная практика для состоятельных гостей, особенно с Ближнего Востока. "Им удобнее ковры и низкие топчаны. Если необходимо, мы меняем мебель за свой счет. Старая мебель отправляется на склад, а вместо нее мы ставим новую мебель в восточном стиле. После отъезда высоких гостей "восточную" мебель, конечно, никто не выбрасывает — ее тоже отправляют на склад до приезда новых гостей", — рассказал Шмец.

Также в Москве появились плакаты с приветствием от "Российско-саудовского инвестиционного фонда" в адрес "хранителя двух исламских святынь, его величества короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза ас Сауда". Плакат выполнен на русском и арабском языках и украшен портретом короля.

Ночной вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву состоится 5 октября. Источник РИА Новости сообщал, что король посетит Москву 4-7 октября. По его словам, запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов.

До встречи президента РФ и короля Саудовской Аравии 5 октября пройдет Российско-Саудовский инвестиционный форум, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Кроме того, всю неделю в Москве проходит неделя саудовской культуры.

По сообщениям прессы, накануне визита короля в Индонезию в марте этого года в Джакарту из Саудовской Аравии было доставлено 459 тонн различной техники, в том числе два Mercedes марки S600 и два электрических лифта. Саудовская делегация насчитывала 800 человек, в том числе 10 министров и 25 принцев. Для доставки людей и грузов в Джакарту было совершено 27 авиарейсов.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Крамаренко
Как только к "подопечным" саудовским басмачам в Сирии применили "действенные меры убеждения", у короля нашлись общие темы для беседы с Президентом РФ.
"Восток - дело тонкое..."(c)
16:40
03.10.2017
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