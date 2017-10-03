Названы лауреаты премии ТЭФИ-2017 в категории "Дневной эфир"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Лауреатами телевизионной премии ТЭФИ в категории "Дневной эфир" среди прочих стали "Доброе утро" на Первом канале, детская "АБВГДейка" на "ТВ Центре", шоу "Пацанки" на "Пятнице", а также ведущая Юлия Высоцкая (НТВ), передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Торжественная церемония вручения премии прошла во вторник кинотеатре "Россия".

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

"Я напомню, что участие важнее, чем любая награда, и сама возможность войти в тройку – это уже признание коллег… Все номинанты уже победители", — сказал, открывая церемонию, председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Он призвал всех почувствовать себя счастливчиками и подчеркнул, что если интернет когда-нибудь вдруг захочет взять реванш над телевидением, все присутствующие все равно будут там работать, потому что именно они составляют "удивительный контент".

Вели церемонию и вручали бронзовые статуэтки Елена Малышева, Евгений Додолев, Татьяна Веденеева, Сати Спивакова, Оскар Кучера, Дмитрий Дибров, Светлана Хоркина, Виктор Гусев, Вячеслав Фетисов, Аркадий Мамонтов, Ольга Скабеева, Анастасия Чернобровина.

Лауреаты

Лауреатом премии в номинации "Утренняя программа" стало "Доброе утро" на Первом канале, а лучшей ведущей утренней программы была признана Юлия Высоцкая ("Едим дома", НТВ).

В номинации "Дневное ток-шоу" победу одержало "Время покажет" (Первый канал), а лучшим "Документальным проектом" стал проект "Наина Ельцина. История в любви" ("Россия 1").

Лучшим на отечественном ТВ реалити-шоу стали "Пацанки" на канале "Пятница". В номинации "Телевизионный проект о спорте" победил "Александр Карелин. Поединок с самим собой" (Матч ТВ).

Лучшим ведущим спортивной программы/спортивным комментатором был признан Сергей Гимаев ("Молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия-США", "Матч ТВ"). Награду вручили посмертно. За отца статуэтку получил его сын. Все присутствующие почтили память Гимаева, ушедшего из жизни в марте 2017 года в возрасте 62 лет.

В номинации "Журналистское расследование" победу одержал проект "Слепые мулы" (РЕН ТВ). Лауреатом премии в номинации "Развлекательная программа "Образ жизни" стали "Правила жизни" на "России К". Лучшей просветительской программой признана "Военная тайна" на РЕН ТВ.

В номинации "Телеигра" победу одержала "Своя игра" на НТВ, а в номинации "Программа для детей и юношества" лауреатом стала "АБВГДейка" (ТВ Центр).

Многосерийный фильм "Отель последней надежды" (ТВ Центр) получил бронзового "Орфея" как лучший "дневной телевизионный сериал". Лучшим в номинации "эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм" оказался проект "РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют".

Вечером во вторник также будут вручены награды ТЭФИ в категории "Вечерний прайм".