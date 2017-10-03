Минтруд предложил скорректировать квоту на иностранных работников

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минтруд России предлагает скорректировать количество квот для регионов на 2017 год на выдачу иностранцам разрешений на работу и приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности, соответствующий документ Минтруда опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Согласно проекту, количество квот в ЦФО предлагается увеличить с 37,233 тысячи до 38,898 тысячи, в Москве — с 13,875 тысячи до 14,588 тысячи. В целом министерство предлагает увеличить для регионов число предоставляемых квот. Сократить количество квот предлагается, в частности, в Уральском федеральном округе — с 27,365 тысячи до 24,847 тысячи, Тюменской области — с 15,766 тысячи до 13,328 тысячи.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, корректировка квоты на выдачу иностранцам разрешений на работу и приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности проводится на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ с учетом сложившегося положения на рынке труда, демографической ситуации, принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов, возможностей обустройства иностранных граждан.