Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Четвёртого ноября Россия отмечает День народного единства.

"В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час", – цитируют в пресс-службе ведомства слова заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

В результате россиян ожидают три выходных дня подряд – 4, 5 и 6 ноября.