За лишение Мединского ученой степени проголосовали 17 из 21 члена ВАК

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За рекомендацию лишить главу Минкультуры Владимира Мединского степени доктора наук проголосовали 17 из 21 ученого, входящего в рассматривавший диссертацию Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и археологии, сообщил РИА Новости член Экспертного совета из Высшей школы экономики, доктор исторических наук Олег Будницкий.

"За — 17, против — 3, при одном воздержавшемся. Эти сведения были сообщены представителям диссертанта по их просьбе", — сказал Будницкий.

Как сообщали в пресс-службе Минкультуры, в понедельник экспертный совет ВАК на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. В ведомстве отмечали, что это промежуточное решение, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.

По словам Будницкого, претензии к работе министра заключаются в том, что, по мнению проголосовавших за лишение степени, исследование Мединского выполнено на низком уровне и не содержит нового научного знания.

"Для него характерны логические несоответствия и многочисленные фактические ошибки. Исследование по своему научному уровню не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора исторических наук", — отметил ученый. Эту же информацию РИА Новости подтвердил еще один член Экспертного совета, участвовавший в заседании, но не пожелавший назвать своего имени.

Будницкий подчеркнул, что претензии к диссертации Мединского являются сугубо профессиональными, и призвал не политизировать эту историю.

"Господин Мединский не единственный, кого Экспертный совет ВАК по истории на моей памяти рекомендовал лишить ученой степени", — добавил Будницкий.

В свою очередь министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.

Сам Мединский не стал комментировать итоги заседания Экспертного совета по его диссертации, отметив, что его самого на заседании не было.

Дискуссия вокруг докторской Мединского началась после того, как участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, утверждая, что диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра по существу ввиду отсутствия плагиата. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет, который согласился с решением присудить ему степень доктора исторических наук.

Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей научной работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.