В России за год выявили в интернете почти 1,4 тысячи "групп смерти"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Почти 1,4 тысячи "групп смерти" в интернете выявили киберполицейские в течение этого года, сообщил на пресс-конференции начальник управления "К" МВД России Алексей Мошков.

"В текущем году было выявлено 1 тысяча 339 сетевых сообществ суицидальной направленности, общая аудитория которых составила более 12 тысяч пользователей, и насчитывающих более 200 тысяч публикаций в социальных сетях", — сказал Мошков.

По его словам, в результате оперативной деятельности киберполицейских возбуждены более 230 уголовных дел. Задержаны 19 "кураторов" и администраторов суицидальных групп, сообщил Мошков.

Ранее замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов заявлял, что около 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием "групп смерти" — настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах. При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя — уже 720.

В последнее время в социальных сетях распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.