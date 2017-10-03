В России за год выявили в интернете почти 1,4 тысячи "групп смерти"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Почти 1,4 тысячи "групп смерти" в интернете выявили киберполицейские в течение этого года, сообщил на пресс-конференции начальник управления "К" МВД России Алексей Мошков.
По его словам, в результате оперативной деятельности киберполицейских возбуждены более 230 уголовных дел. Задержаны 19 "кураторов" и администраторов суицидальных групп, сообщил Мошков.
Ранее замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов заявлял, что около 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием "групп смерти" — настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах. При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя — уже 720.