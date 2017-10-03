Глава ГИБДД назвал Москву самым безопасным городом в России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва является самым безопасным российским городом, уровень аварийности на дорогах с участием пешеходов минимизирован, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников журналистам в МИА "Россия сегодня".

"Сегодня это самый безопасный фактически в стране город, потому что уровень аварийности с участием пешеходов минимизирован", — сказал Черников.

Как отметил глава ГИБДД, для пешеходов необходимо организовывать "правильные переходы", по которым будет комфортно переходить дорогу.

"В иных случаях, я думаю, что умышленно пешеход для того, чтобы ему перейти дорогу, побежит на красный сигнал светофора — это редкий случай, исключительный", — пояснил Черников. По его словам, основными причинами такого поведения являются невнимательность пешехода, разговоры по телефону и прослушивание музыки на ходу, когда пешеход не видит происходящего вокруг.

По мнению Черникова, штраф не является панацеей при наведении порядка на дорогах.

"Никто никакие палочные показатели не ставит, нас не интересует, сколько нарушений ПДД (правил дорожного движения) выявят. Нас интересует в большей степени, как безопасно будет контролироваться движение, в том числе и пешеходов, на том участке, где несут службу сотрудники Госавтоинспекции", — заключил Черников, указав, что пешеходам при фиксации нарушения с их стороны нужно разъяснять правила дорожного движения.