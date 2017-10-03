Глава ГИБДД назвал Москву самым безопасным городом в России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва является самым безопасным российским городом, уровень аварийности на дорогах с участием пешеходов минимизирован, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников журналистам в МИА "Россия сегодня".
Как отметил глава ГИБДД, для пешеходов необходимо организовывать "правильные переходы", по которым будет комфортно переходить дорогу.
"В иных случаях, я думаю, что умышленно пешеход для того, чтобы ему перейти дорогу, побежит на красный сигнал светофора — это редкий случай, исключительный", — пояснил Черников. По его словам, основными причинами такого поведения являются невнимательность пешехода, разговоры по телефону и прослушивание музыки на ходу, когда пешеход не видит происходящего вокруг.
"Никто никакие палочные показатели не ставит, нас не интересует, сколько нарушений ПДД (правил дорожного движения) выявят. Нас интересует в большей степени, как безопасно будет контролироваться движение, в том числе и пешеходов, на том участке, где несут службу сотрудники Госавтоинспекции", — заключил Черников, указав, что пешеходам при фиксации нарушения с их стороны нужно разъяснять правила дорожного движения.