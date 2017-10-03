Кольца-проездные появятся в киосках московского метро к концу октября

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Кольца с возможностью оплаты проезда поступят в продажу в сувенирные лавки и магазины московского метрополитена к концу октября, подобная технология применятся впервые в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"Кольца с функционалом карты "Тройка" поступят в продажу в сувенирные киоски и магазины Московского метрополитена в конце октября. Транспортное решение в виде кольца на палец для оплаты проезда было реализовано впервые в мире", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Как пояснили в метро, с помощью такого кольца, по аналогии с транспортной картой "Тройка", проезд можно будет оплатить везде: в метро, на наземном транспорте, Московском центральном кольце.