В Магадане нашли могилу американского летчика времен Второй мировой войны

МАГАДАН, 3 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Могилу, предположительно, американского летчика времен Второй мировой войны обнаружили напротив многоквартирного дома в Магадане, сообщает во вторник управление Следственного комитета РФ по Магаданской области.

"По имеющейся предварительной информации, в указанном месте похоронен летчик, который во времена Второй мировой войны, осуществлял транспортировку военных самолетов из Соединённых Штатов Америки по программе "ленд-лиза", и потерпел крушение в районе микрорайона "Солнечный" города Магадана", — говорится в сообщении.

Следователи поясняют, что захоронение обнаружили не на кладбище, а напротив многоквартирного дома на улице Арманская в Магадане. Сейчас сотрудники СК устанавливают личность умершего и проводят проверку.

"В ходе осмотра места происшествия извлечены костные останки человека, при этом какие-либо предметы, указывающие на анкетные данные похороненного человека, не обнаружены. В ходе проверки будут приняты меры к установлению личности захороненного человека. При подтверждении информации, что похороненный является военным летчиком, будет инициирован вопрос о его перезахоронении на мемориальной "Алее воинской славы" Магаданского кладбища", — сообщает ведомство.

СК просит помочь всех, кто располагает какой-либо информацией об указанных событиях, и обратиться в следственный отдел по Магадану.