В "Нордавиа" объяснили задержки рейсов и их уменьшение "низким сезоном"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Нордавиа — региональные авиалинии" объяснила причины задержек рейсов и сообщила об их уменьшении с началом так называемого "низкого сезона", следует из комментария директора по информационной политике и корпоративным коммуникациям перевозчика Виктор Аношкин.
Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в понедельник сообщил РИА Новости, что объединение обратилось в транспортную прокуратуру Северо-Западного федерального округа с просьбой проверить факт наличия задержек рейсов "Нордавиа".
"Авиакомпания "Нордавиа" действительно в летнюю навигацию 2017 года имела задержки рейсов, что было связано с абсолютно разными причинами: погодными, поздним прибытием воздушного судна из предыдущего рейса и другими. Если говорить более подробно о причинах задержек, то одна из них связана с поддержанием летной годности воздушных судов", — сообщил Аношкин РИА Новости во вторник.
С другой стороны, продолжил он, задержки могут быть вызваны поздним прибытием самолета из другого рейса, что часто не зависит от авиакомпании. Например, аэропорт вводит ограничения на прием и отправку судов всех авиакомпаний, метеоусловия меняются и т.д. "Нордавиа" приносит извинения за задержки пассажирам, говорит Аношкин, и принимает меры для обеспечения регулярности полетов. В частности, в зависимости от ситуации привлекает и других перевозчиков, если у них есть свободные самолеты.
"Что касается начала так называемого "низкого сезона", то есть речь идет о конце сентября и позже, то интенсивность перевозок сейчас снизилась и, соответственно, количество задержек значительно уменьшилось на всех направлениях. Например, за последнюю неделю по показателю "регулярность выполнения рейсов" мы вышли на цифру более 96%, что практически соответствует заявленному расписанию", — заключил Аношкин.