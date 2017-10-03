В "Нордавиа" объяснили задержки рейсов и их уменьшение "низким сезоном"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Нордавиа — региональные авиалинии" объяснила причины задержек рейсов и сообщила об их уменьшении с началом так называемого "низкого сезона", следует из комментария директора по информационной политике и корпоративным коммуникациям перевозчика Виктор Аношкин.

Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в понедельник сообщил РИА Новости, что объединение обратилось в транспортную прокуратуру Северо-Западного федерального округа с просьбой проверить факт наличия задержек рейсов "Нордавиа".

"Авиакомпания "Нордавиа" действительно в летнюю навигацию 2017 года имела задержки рейсов, что было связано с абсолютно разными причинами: погодными, поздним прибытием воздушного судна из предыдущего рейса и другими. Если говорить более подробно о причинах задержек, то одна из них связана с поддержанием летной годности воздушных судов", — сообщил Аношкин РИА Новости во вторник.

По его словам, средний возраст самолетов, которые эксплуатирует авиакомпания, составляет 20 лет, поэтому вопрос поддержания их летной годности является весьма актуальным. "Нордавиа" делает все возможное, чтобы каждый самолет полностью соответствовал всем стандартам летной годности. Другими словами, авиакомпания выпускает в рейс только полностью исправные самолеты, а это часто требует дополнительных ресурсов и, конечно же, дополнительного времени, что приводило к задержкам рейсов", — пояснил Аношкин.

С другой стороны, продолжил он, задержки могут быть вызваны поздним прибытием самолета из другого рейса, что часто не зависит от авиакомпании. Например, аэропорт вводит ограничения на прием и отправку судов всех авиакомпаний, метеоусловия меняются и т.д. "Нордавиа" приносит извинения за задержки пассажирам, говорит Аношкин, и принимает меры для обеспечения регулярности полетов. В частности, в зависимости от ситуации привлекает и других перевозчиков, если у них есть свободные самолеты.

"Что касается начала так называемого "низкого сезона", то есть речь идет о конце сентября и позже, то интенсивность перевозок сейчас снизилась и, соответственно, количество задержек значительно уменьшилось на всех направлениях. Например, за последнюю неделю по показателю "регулярность выполнения рейсов" мы вышли на цифру более 96%, что практически соответствует заявленному расписанию", — заключил Аношкин.