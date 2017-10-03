В Кремле прокомментировали ситуацию с диссертацией Мединского

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вопрос о лишении министра культуры Владимира Мединского степени доктора наук не является поводом для системных преобразований в этой сфере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"Там еще, насколько мы понимаем, никаких решений не принято на этот счет, там есть некая рекомендация. В любом случае это не тема, которая касается администрации президента. Решение принимает ВАК, наверное, они и должны этим заниматься. Давайте оставим это на их решение. В любом случае эта тема не является поводом для каких-то системных преобразований, имеется система, которая функционирует. Тут, наверное, вряд ли какой-то случай может являться триггером для каких-то процессов", — сказал Песков.