Пожаловавшийся Путину приморец получил "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Житель Приморья, обращавшийся в ходе "прямой линии" к президенту РФ Владимиру Путину, получил "дальневосточный гектар" на охотничьих угодьях края, сообщает администрация региона.

В июне на "прямую линию" президента позвонил житель Приморья и пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении "дальневосточного гектара". Путин отметил, что программа идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. По его словам, выдаче "дальневосточного гектара" в Приморье препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.

По данным краевых властей, Таркин не мог оформить участок из-за вступивших с 1 января изменений в закон о "дальневосточном гектаре", которые установили запрет давать земельные участки в безвозмездное пользование в границах охотугодий. С 1 октября вступила в силу поправка в федеральный закон, касающаяся снятия ограничений на выдачу гражданам бесплатных земельных участков в границах охотничьих угодий.

"Первый "дальневосточный гектар", расположенный на территории охотничьих угодий, после вступления в силу поправок в федеральный закон выдан в Приморском крае. Его обладателем стал Иван Таркин… Соответствующий договор приморцу выдан во вторник, 3 октября", — говорится в сообщении.

Участок, который выбрал приморец, находится между селами Раздольное и Оленевод Надеждинского района Приморья в 45 километрах от Владивостока. На своем гектаре Таркин будет строить дом.

Сейчас на регистрации в Росреестре находятся еще около 50 договоров граждан. Всего в Приморье ранее было приостановлено около 6 тысяч заявок по участкам в границах охотничьих хозяйств. Тем гражданам, запрошенные гектары которых остались на закрытых территориях охотугодий – их около 600, будет предложен другой вариант расположения участка.