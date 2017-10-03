Чукотка помогла пассажирам "ВИМ-Авиа", неделю ждавшим самолет

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Материальную помощь оказали власти Чукотки местным жителям, которые около недели ждали рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы в Анадырь, сообщает правительство округа.
Во вторник в 20.55 (11.55 мск) в Анадыре приземлится самолёт "ВИМ-Авиа", который доставит из Москвы более 150 человек. Перевозчик вновь направил запрос на продление регламента работы окружного аэропорта. Также по продлённому регламенту будет работать морской порт Анадырь, чтобы перевезти всех пассажиров вечернего рейса.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.