Чукотка помогла пассажирам "ВИМ-Авиа", неделю ждавшим самолет

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Материальную помощь оказали власти Чукотки местным жителям, которые около недели ждали рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы в Анадырь, сообщает правительство округа.

"С пассажирами, застрявшими в российской столице из-за ситуации с "ВИМ-Авиа", встретился заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотки. По поручению главы региона были приняты меры финансовой поддержки в виде материальной помощи пассажирам, которые около недели ожидали рейса в окружную столицу", — говорится в сообщении.

Во вторник в 20.55 (11.55 мск) в Анадыре приземлится самолёт "ВИМ-Авиа", который доставит из Москвы более 150 человек. Перевозчик вновь направил запрос на продление регламента работы окружного аэропорта. Также по продлённому регламенту будет работать морской порт Анадырь, чтобы перевезти всех пассажиров вечернего рейса.

Как отметил глава региона Роман Копин, клиенты авиакомпании "ВИМ-Авиа" продолжают сдавать билеты, пассажиропоток заметно снижается. Вместе с тем власти региона обратились к руководству авиакомпании UTair с просьбой выполнить до 15 октября дополнительный рейс Москва – Анадырь. Сейчас вопрос на стадии рассмотрения. Кроме того, продолжаются переговоры с S7, NordWind, "ИрАэро", а также "Авророй".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.