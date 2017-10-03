Кабмин обсудит внедрение "народного инспектора" дорожного движения

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство на заседании в четверг рассмотрит внедрение в РФ механизма "народного инспектора", который позволит штрафовать автомобилистов за нарушения правил дорожного движения на основании видеозаписей, сделанных любой камерой, заявил министр Михаил Абызов.

"Я хотел бы еще анонсировать, что на заседании правительства в этот четверг мы будем рассматривать, наверное, один из важных и интересных проектов закона, направленный на внедрение инструментов и механизмов "народного инспектора". Предполагаю, что в ближайшее время все нарушения участников дорожного могут фиксироваться мобильными устройствами и видеофиксаторами, и это послужит основанием для соответствующих административных взысканий", — сказал министр в ходе публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах, состоявшееся в МИА "Россия сегодня".

По словам Абызова, пешеходы и другие автолюбители смогут снимать на камеру такие нарушения, как езда по встречной полосе, агрессивное вождение, создание опасности для участников дорожного движения. "Эти записи можно будет фиксировать, отправлять через портал государственных услуг на централизованный ресурс", — пояснил он.

Он уточнил, что правительство примет решение о внесении соответствующих изменений в законодательство. "Часть из них мы представим в Государственную думу, их одобрение станет основанием для реализации этих предложений", — добавил министр.