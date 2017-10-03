В ГД внесли проект о валютной зарплате для россиян, работающих за рубежом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект, которым предлагается разрешить живущим за рубежом гражданам РФ, которые работают в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект направлен на обеспечение возможности получения проживающими за пределами России российскими гражданами заработной платы и других выплат, связанных с выполнением ими за рубежом своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым с юридическими лицами — резидентами, в иностранной валюте", — сказано в сообщении на сайте правительства. Поправки вносятся в ТК РФ и закон о валютном регулировании.

В соответствии с требованиями российского валютного законодательства резиденты, работающие за рубежом, могут получать заработную плату от своих работодателей (юрлиц — резидентов) только в валюте РФ на свои счета, открытые в уполномоченных банках. Такой порядок выплаты заработной платы вызывает существенные неудобства для этой категории российских граждан и экономически не обоснован, отмечается в релизе.

Документом также предусматривается возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ для дипломатических работников и граждан, которые направлены на работу за границу федеральными ведомствами. В соответствии с действующим законодательством дипломаты и чиновники сейчас имеют право получать зарплату в иностранной валюте только на свои счета за рубежом. Законопроектом предусматривается возможность получения ими таких выплат на российские счета.