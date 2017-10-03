В Москве часть Пречистенской набережной перекроют для укладки асфальта

Рабочие во время укладки асфальта на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Рабочие во время укладки асфальта на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Москве участок Пречистенской набережной будет временно перекрыт для проезда автомобилей, сообщает сайт mos.ru. На отрезке набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда отремонтируют дорожное полотно. Работы начнутся в 20:00 3 октября и будут завершены в 05:00 5 октября. Автомобилистов просят выбирать пути объезда и планировать свои маршруты заранее.

Например, альтернативные пути объезда возможны по улицам Остоженке, Пречистенке и Волхонке. По Остоженке и Пречистенке автомобилисты смогут выехать на Садовое кольцо, а по Волхонке — на Большой Каменный мост.

"Полное перекрытие участка Пречистенской набережной было необходимо из-за сложности и интенсивности работ. Ночные перекрытия излишне продлили бы срок ремонта. Теперь же менее чем за полтора суток там будет снято старое покрытие, проведен ремонт дорожных люков, подготовлено основание для новой дорожной одежды. Только затем уложат асфальт", — рассказали в ГБУ "Автомобильные дороги".