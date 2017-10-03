Власти рассказали, где в Москве установят уменьшенные дорожные знаки

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Дорожные знаки уменьшенного размера не будут устанавливать на магистралях в российской столице в целях безопасности, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

В 2014-2015 годах Центр организации дорожного движения Москвы и институт МАДИ провели исследование видимости дорожных знаков уменьшенного размера. По его результатам было предложено устанавливать знаки меньшего размера и в меньшем количестве. Так, в этом году уменьшенные знаки (50 на 50 и 40 на 40 сантиметров) появились в Москве на Большой и Малой Никитских улицах, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках.

Ликсутов рассказал агентству, что замена дорожных знаков на меньшие размером на магистралях может негативно отразиться на безопасности.

"Там трогать знаки нельзя, потому что уменьшение их размера может повлиять на безопасность, чего мы допустить не можем. Человек, проезжая на машине со скоростью 70-80 км в час, маленький знак не заметит или неправильно истолкует. За этим внимательно следит ГИБДД", — пояснил глава ведомства.

В конце августа этого года на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение о том, что до конца года в государственные стандарты внесут изменения, которые будут предусматривать установку в России уменьшенных дорожных знаков.