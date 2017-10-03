Московские власти не видят необходимости повышать тарифы на парковку

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Власти Москвы не планируют повышать тарифы на парковку в городе, заявил в интервью РИА Новости заммэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Плата за парковку должна расти в том случае, если коэффициент загрузки в часы пик превышает 0,85. К примеру, из 100 мест на участке 15 мест всегда должны быть свободны", — сказал он, добавив, что в таком случае дорожное движение организовано оптимально.

Сейчас этот коэффициент загрузки парковок ниже, отметил он. "Поэтому мы считаем, что тарифы повышать не надо", — заключил Ликсутов.

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Так, в декабре 2015 года зоны платной парковки появились еще на 291 участке улиц Москвы, с 26 декабря 2016 года платные парковки заработали еще на 206 улицах Москвы. Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей.

При этом собственники жилого помещения, лица, постоянно зарегистрированные в жилом помещении, наниматели по договору найма, а также при наличии временной регистрации по месту пребывания более срока действия разрешения, на который делается запрос, могут получить резидентное парковочное разрешение.