В Московском зоопарке появилась привезенная из Праги гривистая волчица

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полуторагодовалая самка гривистого волка, привезенная из Праги, поселилась в Московском зоопарке, ее уже можно увидеть на старой территории, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Мы взяли молодую самку гривистого волка и планируем в ближайшее время найти самца, с которым она могла бы составить пару и дать потомство. Московский зоопарк будет участвовать в программах размножения и восстановления популяции этого редкого вида хищников", — приводятся на портале слова директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что свободное время молодая волчица предпочитает проводить за игрой в мяч. По данным портала, в обязательный рацион волчицы входят куриное и перепелиное мясо, также она не прочь полакомиться яблоками, грушами и бананами.

Гривистый волк водится в центральной части Южной Америки, длина его тела составляет 125-130 сантиметров, весит животное около 20 килограммов.