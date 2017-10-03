В Московском зоопарке появилась привезенная из Праги гривистая волчица

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полуторагодовалая самка гривистого волка, привезенная из Праги, поселилась в Московском зоопарке, ее уже можно увидеть на старой территории, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что свободное время молодая волчица предпочитает проводить за игрой в мяч. По данным портала, в обязательный рацион волчицы входят куриное и перепелиное мясо, также она не прочь полакомиться яблоками, грушами и бананами.
Гривистый волк водится в центральной части Южной Америки, длина его тела составляет 125-130 сантиметров, весит животное около 20 килограммов.