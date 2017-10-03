В ГД внесли проект об увеличении объема рекламы на региональных телеканалах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении разрешенной продолжительности рекламы способом бегущей строки на региональных телеканалах, сообщается на сайте кабинета министров во вторник.
Отмечается, что в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона "О рекламе" общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом бегущей строки или другим способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать 15% времени вещания в течение часа.
Законопроектом предлагается установить для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов РФ, дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом бегущей строки.
Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счет увеличения объема рекламы способом бегущей строки.