В ГД внесли проект об увеличении объема рекламы на региональных телеканалах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении разрешенной продолжительности рекламы способом бегущей строки на региональных телеканалах, сообщается на сайте кабинета министров во вторник.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О рекламе", — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона "О рекламе" общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом бегущей строки или другим способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать 15% времени вещания в течение часа.

Законопроектом предлагается установить для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов РФ, дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом бегущей строки.

Предусматривается, что такая реклама не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы (то есть может быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа), а в информационных и информационно-развлекательных передачах — 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов (35% времени вещания в течение часа).

Принятие законопроекта позволит региональным телеканалам дополнительно получать доходы за счет увеличения объема рекламы способом бегущей строки.