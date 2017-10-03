Последнее слово за ВАК. Судьбу диссертации Мединского решат 20 октября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотрит вопрос о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук 20 октября. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ВАК.

"Заседание состоится 20 октября", — сказал собеседник агентства.

Рекомендовано лишить степени

В понедельник экспертный совет ВАК на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, сообщили в пресс-службе Минкультуры. В то же время в ведомстве отметили, что это решение промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования".

В Минкультуры подчеркнули, что два диссертационных совета ранее подтвердили ученую степень Мединского. "Диссертационный совет МГУ не нашел плагиата в работе министра и не увидел основания для лишения его ученой степени. Также в Белгородском университете подтвердил его степень", — пояснили в ведомстве.

Пересмотра не будет

В пресс-службе Белгородского госуниверситета заявили РИА Новости, что диссертационный совет вуза уже вынес свои рекомендации Высшей аттестационной комиссии по диссертации Мединского и не намерен повторно рассматривать его работу.

"Повторного пересмотра в нашем диссовете не будет", — заявила руководитель управления БелГУ по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова. Она уточнила, что эта процедура не предусмотрена положением о диссовете.

"Сегодня заседал экспертный совет, но еще будет заседать президиум, более широкий состав. Он будет рассматривать и даст свои рекомендации министерству образования. Окончательное слово за министерством. Мы свои рекомендации уже дали, к нам вопросов больше никаких", — добавила Смирнова.

Диссертационный совет Белгородского университета рассмотрел заявление о лишении Мединского степени доктора исторических наук и подтвердил его ученую степень в июле.

"Диссовет принял решение, в котором согласился с решением о присуждении Мединскому ученой степени доктора исторических наук. 19 проголосовали за, трое воздержались", — сообщила Смирнова со ссылкой на результаты голосования членов диссовета. Она пояснила, что заключение диссертационного совета вместе со стенограммой будет отправлено в ВАК.

Министр культуры тогда поблагодарил ученых за честное и объективное рассмотрение его диссертации. "Благодарю ученых БелГУ за честное и объективное рассмотрение моей диссертации", — написал он в Twitter.

Без комментариев

Сам Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК. "Я не могу комментировать, меня там не было", — сказал он журналистам в Ашхабаде, куда прибыл в составе делегации вместе президентом Владимиром Путиным.

Превышение полномочий

Министр отметил, что на экспертном совете присутствовал его представитель.

В свою очередь, научные эксперты, поддерживающие Мединского, считают, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии вел себя предвзято и превысил свои полномочия.

Так, Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, возглавляемого Мединским, считает, что решение экспертного совета по истории было заранее прогнозируемым.

"Приняв такое решение, экспертный совет пошел против этических и фактических соображений. К сожалению, все зависит от личной позиции тех или иных членов экспертного совета. Заключение было заранее прогнозируемым, поскольку многие из них, как известно, предвзято относятся к министру культуры РФ Владимиру Мединскому и ранее уже высказывались в прессе в пользу лишения его ученой степени", — сказал Мягков, указав, что эксперты проигнорировали положительные для министра решения диссертационных советов Московского государственного университета и Белгородского государственного университета.

Доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук Сергей Черняховский полагает, что экспертный совет ВАК мог оценивать только то, как соблюдалась процедура рассмотрения вопроса на предшествующих диссертационных советах.

"Он же попытался собой их подменить, проигнорировал мнение специалистов и превысил свои полномочия. Кроме того, согласно "Положению о присуждении ученых степеней", в этой ситуации рассматривается именно заявление тех, кто его написал. А члены совета пытались интерпретировать вопрос таким образом, что диссертацию нужно рассматривать и оценивать заново. Тем самым они также вышли за рамки своих полномочий", — цитирует слова Черняховского Минкультуры.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества ранее выразил уверенность, что Мединский сохранит докторскую степень.

"Для нас — ученых и историков РВИО вопрос был исчерпан изначально. Вся эта история политизирована, оппоненты сейчас будут пытаться находить какие-то дополнительные аргументы, но на мой взгляд, все очевидно — ученая степень у министра остается, и то, что она останется — никаких сомнений не было", — сказал Кононов после того, как свое решение вынес диссертационный совет Белгородского госуниверситета.