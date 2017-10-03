Мост в Крым хотят защитить с помощью гидроакустических систем

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Специальные гидроакустические системы российского производства могут быть установлены для охраны моста через Керченский пролив, сообщил РИА Новости директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема-Агат" Станислав Чуй.
"Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий", — добавил собеседник агентства.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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