"Засыпаю с мыслями о них": матери ищут детей, пропавших в ИГ*

ГРОЗНЫЙ, 3 окт — РИА Новости. "Мама, как же далеко он нас увез, хватит ли у тебя сил вытащить нас отсюда?" — повторяла Резида, дочь Фатимы Атагаевой из Волгоградской области, которую муж с четырьмя детьми обманом вывез в Сирию. Последний раз уже овдовевшая к тому времени дочь звонила восемь месяцев назад из Мосула, после этого связь оборвалась. В поисках дочери Фатима оказалась в Чечне, куда после видеокадров о спасенных из Ирака женщинах и детях начали со всей России съезжаться десятки таких же, как она, матерей в надежде, как она говорит, на помощь главы республики Рамзана Кадырова.

Турпутевка в Турцию

Фатима, спасаясь от войны в Чечне, в 2000 году с мужем и детьми выехала в Волгоградскую область. Поселились в хуторе в Октябрьском районе, трудолюбивая семья занималась хозяйством, этим и жили. Старшая дочь Резида была главной помощницей матери, пока не вышла замуж в 17 лет. Семья зятя проживала в соседнем хуторе, и значительная разница в возрасте дочери и ее мужа — 15 лет — родителей не смущала, парень был трудолюбивый и хороший семьянин. За семь лет брака у пары родилось четверо детей. В июне 2014 года глава семьи Беслан с женой и четырьмя детьми в возрасте от года до шести лет по турпутевке выехал в Турцию. Резида забила тревогу после того, как "отдых" в Турции затянулся, но мать к дочери не успела. Беслан, по спланированному заранее сценарию, увез семью в Сирию.

"Она была скромная, доверчивая девочка, видимо, из-за этого он и смог ее легко обмануть и так далеко увезти от дома. Я не оправдываю дочь, знаю — они виноваты, но он мужчина, должен был подумать о последствиях, о судьбе детей, которых он бросил в пекло войны", сокрушается Фатима. По ее словам, она смогла спасти своих детей от войны, а уберечь старшую дочь и внуков не сумела.

"Пока муж был жив, она даже не знала, где они находятся. Звонила с телефона зятя, разговаривала в его присутствии, как только заводила разговор о возвращении домой, связь обрывалась или кто-то обрывал. Потом ей удалось позвонить с какого-то номера, и она попросила меня: "Мама, не ругайся в его (мужа. — Прим. ред.) присутствии, не говори ничего, не противоречь". Я поняла, что это создает ей проблемы в семье", — вспоминает Фатима.

© РИА Новости / Саид Царнаев Фатима Атагаева и Петимат Саламова с фотографией дочери и внуков Фатимы Атагаевой © РИА Новости / Саид Царнаев Фатима Атагаева и Петимат Саламова с фотографией дочери и внуков Фатимы Атагаевой

Гибель мужа

В 2016 году у Резиды в Сирии родился пятый ребенок, через некоторое время погиб муж. После этого Фатима начала интенсивные попытки вывезти из зоны войны дочь, которая тоже уже смелее стала помогать матери собирать информацию о своем местонахождении.

"Мама, хватит ли сил у тебя забрать нас отсюда, как же далеко он нас увез", — часто повторяла Резида. Последний раз она звонила 2 февраля из Мосула, после этого связь с ней прервалась. Главное сейчас для Фатимы — найти их живыми.

"Засыпаю с мыслями о них, во сне — тоже они. Два дня назад видела сон, как она, прижимая всех пятерых детей, стояла у входа в какой-то тоннель. Как будто в ожидании помощи…" — плачет женщина. Она говорит, что не может сосредоточиться на своей семье (у Фатимы еще трое детей и внуки), дать им ласку и внимание из-за подтачивающей изнутри тревоги.

Надежда

Женщина цепляется за любую ниточку информации, регулярно встречает в грозненском аэропорту наряду с другими, такими же, как она, матерями, рейсы из Ирака, которые привозят спасенных детей и женщин домой, показывает прибывшим фото в надежде хоть на какую-то весть.

Последний раз — 13 сентября, когда из Ирака в Грозный привезли двоих чеченских сирот, Дакаева Адлана и Хадижу Хусейнову, чьи семьи погибли под бомбами в Мосуле.

Фатима утверждает, что лицо Адлана просветлело, когда она показала ему фотографии внуков: он их узнал.

"Это настолько окрылило меня, это первая весть за восемь месяцев, значит, они живы", — радуется Фатима. По ее словам, Адлан даже знал некоторые детали, произнес, глядя на фотографию детей, что "их отец давно умер". Мать надеется, что дочери удалось выбраться и она находится в одном из лагерей под Мосулом. Она как опытный криминалист сопоставляет фото внуков и фотографии детей, которые появляются в репортажах российских и зарубежных журналистов о лагерях в Ираке. Женщины распечатывают их из интернета и начинают исследовательскую работу. Вот и теперь она показывает сканированные фото детей из лагеря под Мосулом и говорит, что девочка на этом изображении похожа на ее старшую внучку.

Чтобы убедиться в этом, она планирует поездку в Ирак. За дочерью…

Глава Чечни в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны.

База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти треть из них — младше трех лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.