Лишение степени: президиум ВАК обсудит диссертацию Мединского 20 октября

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Рекомендация экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о лишении министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук является промежуточным решением, окончательное решение будет принимать президиум ВАК, сообщили в Минкультуры.

Вопрос о лишении Мединского научной степени президиум ВАК рассмотрит на заседании 20 ноября. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ВАК.

В пресс-службе министерства культуры подчеркнули, что последнее слово в вопросе о лишении Мединского докторского звания принадлежит президиуму ВАК и Министерству образования. Кроме того, в Минкультуры напомнили, что диссертационный совет МГУ не обнаружил плагиата в работе министра и не нашел оснований для лишения его ученой степени. Подтвердили степень Мединского и в Белгородском университете.

Сам министр культуры, который в составе делегации президента России Владимира Путина совершает визит в Туркмению, воздержался от комментариев по поводу решения экспертного совета. "Я не могу комментировать, меня там не было", — заявил Мединский журналистам в Ашхабаде, добавив, что на заседании присутствовал его представитель.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал решение в отношении главы организации предсказуемым, но подчеркнул, что оно не окончательное. "Видимо, такое мнение у членов экспертного совета, которые своеобразно относятся к решениям предыдущих советов, своеобразно относятся к диссертанту", — сказал Мягков.

Он отметил, что это решение "ничего не значит", так как окончательное решение примет президиум ВАК. "Это то решение, на которое, в принципе, я бы не обращал большого внимания", — добавил Мягков.

В диссертационном совете БелГУ, который ранее подтвердил правильность присуждения министру научной степени, заявили, что пересматривать свое решение не намерены. "Мы свои рекомендации уже дали, к нам вопросов больше никаких", — заявила РИА Новости руководитель управления БелГУ по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

Скандал вокруг диссертации Мединского разгорелся после того, как участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий заявил, что докторская диссертация под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" лишена научной ценности. Сам Мединский, говоря о своей диссертации, отметил, что плагиат в его диссертации обнаружен не был, а остальные вопросы связаны с субъективным восприятием истории.