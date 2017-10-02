МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самолеты "ВИМ-Авиа" завершили вывоз туристов из Турции в Москву, а вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней, сообщается в материалах Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Информация была озвучена на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа", прошедшем 2 октября. Туристы в Москву вернулись из Антальи и Даламана, региональные программы выполняются только в Анталью.

" В понедельник, 2 октября, самолеты "ВИМ-Авиа" завершили вывоз туристов из Турции в Москву. Вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней", — говорится в сообщении.

Сообщается, туроператоры планируют закончить работу по полетным программам с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" до 5 октября. После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: "Ред Вингс", "Ямал", "Уральские авиалинии", Atlasglobal, Ellin Air.

На данный момент за границей находится еще 13,5 тысяч туристов, вывезенных рейсами "ВИМ-Авиа". Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах. Эти туристы будут возвращаться в Россию согласно датам, указанным в приобретенных билетах. Вместо "ВИМ-Авиа" рейсы (как завозные, так и вывозные) будут выполнять указанные выше авиакомпании.

Помимо россиян, осуществляется плановая перевозка китайских туристов. На момент остановки деятельности "ВИМ-Авиа" требовалась перевозка 2,5 тысяч туристов. На данный момент в Москве и Бельгии (Льеж) находится около 1,5 тысячи туристов из Китая. Они вернутся в Китай до 7 октября на самолетах "ВИМ-Авиа" и "Аэрофлота".