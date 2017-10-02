РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Исследование: четверть работников хотели бы уволиться после летнего отпуска

19:0702.10.2017
(обновлено: 19:08 02.10.2017)
02410
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ офисе. Архивное фотоВ офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Каждому четвертому российскому работнику, вернувшемуся на рабочее место после летнего отпуска, пришлось бороться с желанием уволиться, сообщили в службе по связям с общественностью HeadHunter.

"25% респондентов, имеющих постоянную работу в течение нескольких последних месяцев и побывавших в отпуске летом текущего года, возвратились на работу после отпуска с желанием сменить место трудоустройства. Среди респондентов данной группы только 10% откровенно недовольны своим летним отпуском, в то время, как практически половина респондентов группы (47%) провела этот отпуск лучше, чем ожидалось", — выяснили в HeadHunter.

Эксперты службы исследований HeadHunter опросили 4211 российских работников.

Нефтяник. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Рынок труда оживляется: у кого растут зарплаты и кто может сменить работу
В профессиональных отраслях самыми недовольными по возвращении на рабочее место были специалисты младшего уровня, 27% которых рассматривали возможность увольнения, а 16% казалось, что прошедшего отпуска не было вовсе. Явно прослеживается прямо пропорциональная зависимость настроений по возвращении на работу и иерархического положения сотрудника — для сравнения, 46% топ-менеджеров были рады вернуться на работу и снова встретиться с коллегами, в то время как по мере снижения иерархического положения (менеджер среднего звена, линейный менеджер, специалист, начинающий специалист) снижался и процент работников, обрадованных возвращением (31%, 26%, 25% и 23% соответственно).

Россия-выбор топ-менеджеров

Согласно исследованию, летом 2017 года путешествия по России и заграничные поездки пользовались практически одинаковой популярностью среди российских работников — 36% и 35% соответственно. Заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочитает заграничным поездкам путешествия внутри страны.

"Чуть больше половины (57%) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране", — заявили в HeadHunter. Исследование показало, что в разрезе профессиональных сфер, наибольшими поклонниками заграничных поездок являются представители медицинской и фармацевтической отрасли, 47% представителей которой отдыхали этим летом за рубежом, а значительная доля работников сферы управления персоналом (48%) патриотично предпочла отечественные курорты иностранным.

Девушки на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
BCG опубликовал отчет об уровне благополучия россиян
Согласно исследованию, региональная специфика проведения отпуска наиболее четко проявляется в двух столицах — Санкт-Петербург и Москва чаще других, в относительных величинах, побывали заграницей — 49% и 46%, а краснодарские работники, среди прочих регионов, оказались наиболее склонны к путешествиям в пределах страны (57%).

Летним отпуском больше всего остались довольны челябинцы — 60% работников региона провели отпуск лучше, чем ожидали. В Ростовской области доля довольных отпускников значительно ниже — 44%, но, по возвращении на работу, 38% ростовчан (самое большое значение в сравнении с прочими регионами и всей Россией в целом) были рады вновь приступить к выполнению рабочих обязанностей и встретиться с коллегами.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена