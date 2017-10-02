Исследование: четверть работников хотели бы уволиться после летнего отпуска

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Каждому четвертому российскому работнику, вернувшемуся на рабочее место после летнего отпуска, пришлось бороться с желанием уволиться, сообщили в службе по связям с общественностью HeadHunter.

"25% респондентов, имеющих постоянную работу в течение нескольких последних месяцев и побывавших в отпуске летом текущего года, возвратились на работу после отпуска с желанием сменить место трудоустройства. Среди респондентов данной группы только 10% откровенно недовольны своим летним отпуском, в то время, как практически половина респондентов группы (47%) провела этот отпуск лучше, чем ожидалось", — выяснили в HeadHunter.

Эксперты службы исследований HeadHunter опросили 4211 российских работников.

Россия-выбор топ-менеджеров

В профессиональных отраслях самыми недовольными по возвращении на рабочее место были специалисты младшего уровня, 27% которых рассматривали возможность увольнения, а 16% казалось, что прошедшего отпуска не было вовсе. Явно прослеживается прямо пропорциональная зависимость настроений по возвращении на работу и иерархического положения сотрудника — для сравнения, 46% топ-менеджеров были рады вернуться на работу и снова встретиться с коллегами, в то время как по мере снижения иерархического положения (менеджер среднего звена, линейный менеджер, специалист, начинающий специалист) снижался и процент работников, обрадованных возвращением (31%, 26%, 25% и 23% соответственно).

Согласно исследованию, летом 2017 года путешествия по России и заграничные поездки пользовались практически одинаковой популярностью среди российских работников — 36% и 35% соответственно. Заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочитает заграничным поездкам путешествия внутри страны.

"Чуть больше половины (57%) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране", — заявили в HeadHunter. Исследование показало, что в разрезе профессиональных сфер, наибольшими поклонниками заграничных поездок являются представители медицинской и фармацевтической отрасли, 47% представителей которой отдыхали этим летом за рубежом, а значительная доля работников сферы управления персоналом (48%) патриотично предпочла отечественные курорты иностранным.

Согласно исследованию, региональная специфика проведения отпуска наиболее четко проявляется в двух столицах — Санкт-Петербург и Москва чаще других, в относительных величинах, побывали заграницей — 49% и 46%, а краснодарские работники, среди прочих регионов, оказались наиболее склонны к путешествиям в пределах страны (57%).

Летним отпуском больше всего остались довольны челябинцы — 60% работников региона провели отпуск лучше, чем ожидали. В Ростовской области доля довольных отпускников значительно ниже — 44%, но, по возвращении на работу, 38% ростовчан (самое большое значение в сравнении с прочими регионами и всей Россией в целом) были рады вновь приступить к выполнению рабочих обязанностей и встретиться с коллегами.