Росздравнадзор рассказал о снижении цен на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП) за восемь месяцев текущего года снизились почти на 1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

"По данным мониторинга Росздравнадзора, за 8 месяцев текущего года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, снизился на 0,9%. При этом цены на ЖНВЛП отечественного производства снизились на 1,5%. На ЖНВЛП зарубежного производства цены снизились на 0,4%", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, снижение цены на препараты из списка ЖНВЛП в ценовой категории до 50 рублей составило 1,4%, в ценовой категории от 50 до 500 рублей — 0,8%, в ценовой категории свыше 500 рублей — 0,4%. Закупочные (оптовые) цены на лекарственные препараты амбулаторного сегмента, входящие в перечень ЖНВЛП, за 8 месяцев 2017 года снизились на 0,8%.

В то же время средний рост цен на лекарства, не входящие в список жизненно важных, составил 8,9%, в том числе в ценовой категории до 50 рублей – 3,7%, от 50 до 500 рублей – 9,4%, свыше 500 рублей — 9%.