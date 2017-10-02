Источник назвал дату заседания ВАК о лишении Мединского ученой степени

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября рассмотрит вопрос о лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского, сообщил РИА Новости близкий к ВАК источник.

"Заседание состоится 20 октября", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда президиум рассмотрит соответствующий вопрос.

Причиной рассмотрения вопроса стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого, утверждавшего, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности. Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.