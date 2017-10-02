В РВИО прокомментировали рекомендацию лишить Мединского ученой степени

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение лишить председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук предсказуемое, но не окончательное, заявил РИА Новости в понедельник научный директор РВИО Михаил Мягков.

Ранее в понедельник Минкультуры России сообщило, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки России рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук, назвав это решение промежуточным.

"Это обычное техническое, на мой взгляд, решение, которое было ожидаемо, которое проигнорировало (принятое) до этого решение МГУ и Белгородского университета о том, чтобы не лишать степени доктора исторических наук Мединского. Но, видимо, такое мнение у членов экспертного совета, которые своеобразно относятся к решениям предыдущих советов, своеобразно относятся к диссертанту", — сказал Мягков.

По его словам, "это ничего пока еще не значит — все будет решаться на президиуме ВАКа".

"Это то решение, на которое, в принципе, я бы не обращал большого внимания", — добавил научный директор РВИО.