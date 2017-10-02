Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) на заседании в понедельник рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук, однако это решение является промежуточным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.

"Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук, но это решение является промежуточным, так как последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что два диссертационных совета вынесли решение о подтверждении его ученой степени. "Диссертационный совет МГУ не нашел плагиата в работе министра и не увидел основания для лишения его ученой степени. Также в Белгородском университете подтвердил его степень", — пояснили в министерстве.

Причиной рассмотрения вопроса стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого, утверждавшего, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности. Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.