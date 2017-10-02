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Общество

В Коми имя фотокорреспондента Стенина присвоили его родной школе

17:3302.10.2017
0600
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фотоСпециальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Имя погибшего в Донбассе в 2014 году фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина присвоено средней школе №2 города Печора в Коми, где он учился, сообщила РИА Новости представитель администрации Печоры.

Студенты-фотографы в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. 13 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Конкурс Стенина стал учебной лабораторией для студентов-журналистов

"В конце сентября решением совета муниципального района "Печора" память Стенина увековечена, и школе №2, где он учился, присвоено его имя. Торжественная церемония по этому поводу, куда планируется пригласить близких, коллег и друзей Стенина, а также, конечно, учителей и учеников школы, состоится в декабре", — сказала собеседница агентства.

В августе 2016 года в одной из мастерских Ростова-на-Дону на деньги друзей и коллег Андрея, а также при финансовой поддержке МИА "Россия сегодня" были изготовлены два одинаковых гипсовых бюста Стенина. Один из них 1 сентября был установлен в школе поселка Горняцкий неподалеку от места, где погиб Стенин, а также другие журналисты, мирные жители и ополченцы. Годом ранее школе поселка Горняцкий Снежнянского района ДНР было присвоено имя Андрея.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архив
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Биография Андрея Стенина

Второй бюст был отправлен на родину Стенина, в город Печора, в его родную школу №2, окончив которую, он поехал учиться в Москву. Как поясняла ранее директор школы, решение присвоить образовательному учреждению имя Андрея Стенина было приняло  вскоре после его гибели, однако затем выяснилось, что по законодательству это можно сделать не ранее, чем через 3 года после смерти человека.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о погибшем ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.

Война и мир Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМестные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.Местные жители стоят у пирамид в Гизе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПротивники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПоследствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.Жители села Тейит чистят лук во дворе своего дома
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖенщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВоеннослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.Военнослужащий правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСолдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЛагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.Лагерь беженцев в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители поселка Семеновка, 2014 год.Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители поселка Семеновка, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкРаненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей ШимановС 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.Фотокорреспондент Андрей Стенин
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.
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