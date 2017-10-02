В Коми имя фотокорреспондента Стенина присвоили его родной школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Имя погибшего в Донбассе в 2014 году фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина присвоено средней школе №2 города Печора в Коми, где он учился, сообщила РИА Новости представитель администрации Печоры.
"В конце сентября решением совета муниципального района "Печора" память Стенина увековечена, и школе №2, где он учился, присвоено его имя. Торжественная церемония по этому поводу, куда планируется пригласить близких, коллег и друзей Стенина, а также, конечно, учителей и учеников школы, состоится в декабре", — сказала собеседница агентства.
В августе 2016 года в одной из мастерских Ростова-на-Дону на деньги друзей и коллег Андрея, а также при финансовой поддержке МИА "Россия сегодня" были изготовлены два одинаковых гипсовых бюста Стенина. Один из них 1 сентября был установлен в школе поселка Горняцкий неподалеку от места, где погиб Стенин, а также другие журналисты, мирные жители и ополченцы. Годом ранее школе поселка Горняцкий Снежнянского района ДНР было присвоено имя Андрея.
Второй бюст был отправлен на родину Стенина, в город Печора, в его родную школу №2, окончив которую, он поехал учиться в Москву. Как поясняла ранее директор школы, решение присвоить образовательному учреждению имя Андрея Стенина было приняло вскоре после его гибели, однако затем выяснилось, что по законодательству это можно сделать не ранее, чем через 3 года после смерти человека.
Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о погибшем ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.
Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
Жители поселка Семеновка, 2014 год.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.