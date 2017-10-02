В Коми имя фотокорреспондента Стенина присвоили его родной школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Имя погибшего в Донбассе в 2014 году фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина присвоено средней школе №2 города Печора в Коми, где он учился, сообщила РИА Новости представитель администрации Печоры.

"В конце сентября решением совета муниципального района "Печора" память Стенина увековечена, и школе №2, где он учился, присвоено его имя. Торжественная церемония по этому поводу, куда планируется пригласить близких, коллег и друзей Стенина, а также, конечно, учителей и учеников школы, состоится в декабре", — сказала собеседница агентства.

В августе 2016 года в одной из мастерских Ростова-на-Дону на деньги друзей и коллег Андрея, а также при финансовой поддержке МИА "Россия сегодня" были изготовлены два одинаковых гипсовых бюста Стенина. Один из них 1 сентября был установлен в школе поселка Горняцкий неподалеку от места, где погиб Стенин, а также другие журналисты, мирные жители и ополченцы. Годом ранее школе поселка Горняцкий Снежнянского района ДНР было присвоено имя Андрея.

Второй бюст был отправлен на родину Стенина, в город Печора, в его родную школу №2, окончив которую, он поехал учиться в Москву. Как поясняла ранее директор школы, решение присвоить образовательному учреждению имя Андрея Стенина было приняло вскоре после его гибели, однако затем выяснилось, что по законодательству это можно сделать не ранее, чем через 3 года после смерти человека.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное на Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о погибшем ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.